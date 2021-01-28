«Сибирь» — «Трактор»: счет матча 3:2, обзор голов

в овертайме одержала победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

В составе хозяев шайбы забросили Никита Коротков (17 минута), Данил Романцев (31) и Олег Ли (63).

У гостей голы на свой счет записали Томаш Гика (26) и Виталий Кравцов (59).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Коротков — 3 (мен., Шаров), 16:54 — 1:0. Гика — 12 (Бэйлен), 25:28 — 1:1. Романцев — 8 (Миловзоров), 30:47 — 2:1. Кравцов — 15, 58:06 — 2:2. Ли — 13, 62:14 — 3:2Вратари: Сятери — ВиллШтраф: 15 — 13Броски: 28 (10+12+4+2) — 29 (8+10+9+2)

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место (48 очков), а «Трактор» — пятое (60 очков).