«Барыс» — «Нефтехимик»: счет матча 4:1, обзор голов

Фрагмент матча
ХК «Барыс»
Дубль у победителей оформил Якоб Лилья, по шайбе забросили Дмитрий Шевченко и Егор Петухов.
В составе проигравших отличился Дэниэл Буцаев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Шевченко — 1 (бол., Орехов, Михайлис), 19:35 — 1:0. Петухов — 4, 37:51 — 2:0. Лилья — 18, 41:01 — 3:0. Лилья — 19 (Михайлис), 49:47 — 4:0. Буцаев — 4 (Шарифьянов), 58:51 — 4:1Вратари: Карлссон — КоротаевШтраф: 8 — 10Броски: 35 (9+12+14) — 26 (13+7+6)
В турнирной таблице Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место (59 очков), а «Нефтехимик» — 11-е (32 очка).