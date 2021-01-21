Овечкин принес извинения за нарушение медицинского протокола НХЛ

Нападающийизвинился за нарушение протокола COVID-19.

«Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», — приводятся слова Овечкина в официальном заявлении клуба.

Напомним, Овечкин и еще три российских игрока «Кэпиталс» попали в список тех, кто недоступен для участия в матчах и тренировках из-за нарушений ковид-протокол НХЛ.

Следующую игру «Вашингтон» проведет с «Баффало». Встреча состоится 23 января.