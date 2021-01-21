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    Овечкин принес извинения за нарушение медицинского протокола НХЛ

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    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин извинился за нарушение протокола COVID-19.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    «Я сожалею о том, что решил провести время вместе со своими товарищами по команде в нашем гостиничном номере и вдали от раздевалок. Извлеку уроки из этого опыта», — приводятся слова Овечкина в официальном заявлении клуба.

    Напомним, Овечкин и еще три российских игрока «Кэпиталс» попали в список тех, кто недоступен для участия в матчах и тренировках из-за нарушений ковид-протокол НХЛ.

  • Четыре российских хоккеиста «Вашингтона» попали в список недоступных по протоколу Covid-19
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