Четыре российских хоккеиста «Вашингтона» попали в список недоступных по протоколу Covid-19

НХЛ внесла в среду четырех игроков «Вашингтона» в список тех, кто недоступен для участия в матчах и тренировках из-за нарушения ковид-протокола.

Речь идет о российских хоккеистах — форвардах Александре Овечкине, Евгении Кузнецове, защитнике Дмитрии Орлове и вратаре Илье Самсонове.

Они общались друг с другом без масок, находясь в близком контакте, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеистам запрещено тренироваться или играть, находясь в списке, и они могут быть удалены из списка в любое время. В протоколе не обозначено минимальное пребывание в списке, и остается неясным, будут ли игроки доступны для ближайшего матча в НХЛ.

Также «Вашингтон» по решению НХЛ получил штраф в размере 100 тысяч долларов за нарушение протоколов COVID-19.