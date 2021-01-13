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    Литовченко принес «Автомобилисту» победу над «Спартаком»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ .

    «Автомобилист»
    «Автомобилист»

    Единственная шайба в матче была заброшена на 13-й минуте, когда Вячеслав Литовченко отличился в меньшинстве.

    Чешский вратарь екатеринбургской команды Якуб Коварж в седьмой раз по ходу нынешнего сезона отыграл «на ноль», отразив 27 бросков хоккеистов красно-белых.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Литовченко — 5 (мен., Холланд), 12:13 — 0:1Вратари: Гудачек (58:46) — КоваржБроски: 27 (7+11+9) — 31 (16+9+6)Штраф: 2 — 6

    «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, имея 50 очков после 46 встреч. «Автомобилист» идет пятым на «Востоке», набрав 55 очков в 45 играх.

    15 января состоятся матчи «Динамо» (Минск) — «Автомобилист» и «Спартак» — «Йокерит».

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