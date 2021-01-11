Гросс: Спасибо команде, что не оставили на растерзание

Голкипер «Автомобилиста»прокомментировал победу команды в матче с(2:0).

23-летний вратарь «Автомобилиста» отразил 26 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч в текущем сезоне.

«Ребята мне помогли — не дали создавать сопернику тяжелых ситуаций, а я поймал свои шайбы.

В начале было тяжело войти в игру, долгое время не играл.

Спасибо команде, что не оставили на растерзание, много помогали, выручили, я тоже старался делать свою работу», — цитирует Гросса официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 53 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Йокерит» с 50 очками занимает на «Западе» шестое место.