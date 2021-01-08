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    Ларионов продолжит работать с молодежной сборной России

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    В офисе Федерации хоккей России состоялось рабочее совещание штаба сборной под руководством президента ФХР Владислава Третьяка, сообщает официальный сайт организации.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    В нем приняли участие глава штаба, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов, а также тренеры сборной России U20.

    Темой совещания стало вступление молодежной сборной России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне. Был заслушан доклад тренерского штаба с детальным анализом причин неудовлетворительного выступления команды.

    «Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены.

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    • Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР.

    От имени ФХР и штаба сборной благодарим болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу нашей команды. Будем стремиться, чтобы оправдать ваше доверие и поддержку в будущем», — заявил Ларионов.

    Напомним, что 5 июня 2020 года Ларионов был назначен главным тренером молодежной сборной России, в тренерском штабе которой работал с 2019 года.

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