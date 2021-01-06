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    «Спартак» прервал трехматчевую серию поражений

    «Трактор» — «Спартак»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей КХЛ Трактор Спартак Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» на выезде разгромил «Трактор» — 6:2 (1:0, 4:1, 1:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    По шайбе у победителей забросили Артем Федоров (18 минута), Мартин Бакош (22), Эмиль Юсе (23), Робин Ганзл (36, буллит), Сергей Широков (40) и Илья Зубов (60).

    Хозяева ответили точными бросками Лукаша Седлака, оформившего дубль (21 и 52).

    Благодаря этому успеху «красно-белые» прервали трехматчевую серию поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Спартак» (Москва) — 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)
    Голы: Федоров — 6 (бол., Рылов, Зубов), 17:08 — 0:1. Седлак — 11 (Пилут, Гика), 21:00 — 1:1. Бакош — 10 (Торченюк, Талалуев), 21:10 — 1:2. Юсе — 5 (Соколов, Цыплаков), 22:17 — 1:3. Ганзл — 8, 35:09 — 1:4. Широков — 17 (бол., Юсе), 39:51 — 1:5. Седлак — 12 (Бэйлен), 51:54 — 2:5. Зубов — 3 (Никонцев, Федоров), 59:24 — 2:6Вратари: Вилл (Федотов, 22:17) — ГудачекШтраф: 8 — 12Броски: 34 (8+14+12) — 31 (14+8+9)

    «Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции (46 очков). «Трактор» — шестой на Востоке (50 очков). 0

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