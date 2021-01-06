Россия проиграла Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021

Молодежная сборнаяуступила командев матче за третье место молодежного чемпионата мира-2021 со счетом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

Россияне открыли счет в первом периоде. Автором гола стал Илья Сафонов. Во втором периоде финнам удалось сравнять счет после точного броска Антона Лунделля.

Микко Петман на 42-й минуте вывел свою команду вперед — 2:1, а в концовке суоми дважды забили в пустые ворота — это сделали Лунделль, оформивший дубль, и Юусо Пярссинен.

Молодежный чемпионат мира Матч за третье место Финляндия U20 — Россия U20 — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Голы: Сафонов — 2 (Грошев), 6:03 — 0:1. Лунделл — 5 (Ниемеля, Мянтюкиви), 25:05 — 1:1. Петман — 1 (Виро, Хелениус), 41:13 — 2:1. Лунделл — 6 (п.в.), 58:32 — 3:1. Пярссинен — 2 (п.в., Пюхтия), 59:47 — 4:1Вратари: Пииройнен — Аскаров (58:05 — 58:32, 59:00 — 59:47)Штраф: 4 — 6

Таким образом, россияне впервые за три года и второй раз за последние 11 лет остались без медалей МЧМ. Финны седьмой раз в истории завоевали бронзовые медали молодежного чемпионата мира. 0