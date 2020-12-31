Плющев: Зная, что шведы — серьезный соперник, ребята сделали свое дело

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над(4:3 ОТ) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира, набрав восемь очков.

«Показали все, что они могут. Зная, что шведы — серьезный соперник, ребята сделали свое дело, пускай и в овертайме.

То место, которое они теперь займут, будет более комфортно, чем которое могло бы быть.

Вся команда сработала, каждый понимал цену ошибки в таком матче. Можно их поздравить с самоотверженной игрой, проявлением характера и мастерства.

Думаю, что после любого матча всегда делаются выводы, будь то победа или поражение. Никогда не бывает идеальных игр или игр без ошибок.

То, что шведы не любят жесткую и агрессивную игру, было известно и раньше — они техничные и тактические грамотные.

Мы предъявили свой стиль игры и игровую тактику — это совершенно нормально, тем более хоккей — контактная игра, которая позволяет в рамках доступного все силовые единоборства.

У каждой мировой школы есть свой стереотип игры. Мы знали, как могут шведы сыграть, если им позволить, но навязали им свою игру», — цитирует Плющева Sport24.ru.

Команда России занимает первое место в группе В, однако, у Швеции, Чехии, США и Австрии сыграно на игру меньше.

Добавим, что соперник россиян по 1/4 финала станет известен 1 января.

«Вообще-то Роман Борисович уже ответил, на кого предпочтительнее выходить — "Сборной России все равно, на кого выходить в следующем туре".

Большой разницы не имеет, с кем играть — с канадцами, немцами или словаками. Их всех нужно обыгрывать, чтобы чего-то достичь. Главное, чтобы у ребят не заиграла эйфория.

Детские игры закончились, они идут к медалям, поэтому какие могут быть выборы. Кого судьба принесла — с тем и будем играть», — сказал Плющев 0