Сборная Германии вышла в плей-офф МЧМ, обыграв команду Швейцарии

Сборнаяобыгралав своем заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира со счетом 5:4 (3:0, 1:0, 1:4).

Фрагмент матча twitter.com/HC_WJC 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

В составе немецкой команды хет-трик оформил Джон-Джейсон Петерка, дубль на счету Тима Штюцле. Швейцарцы ответили голами Ноа Делемонта, Ронни Далера, Ноа Мейера и Симона Кнака.

Германия заняла итоговое третье место в группе А и вышла в плей-офф турнира. Швейцария замкнула группу и прекратила свое участие на МЧМ.

Молодежный чемпионат мира. Группа A Швейцария U20 — Германия U20 — 4:5 (0:3, 0:1, 4:1) Голы: Петерка — 2 (Штюцле, Элиас), 4:38 — 0:1. Штюцле — 4 (Элиас, Петерка), 17:16 — 0:3. Петерка — 3 (бол., Штюцле, Альберг), 17:16 — 0:3. Штюцле — 5 (бол., Петерка), 33:19 — 0:4. Делемон — 1 (Алленспах, Каноника), 49:59 — 1:4. Делер — 1, 50:55 — 2:4. Петерка — 4 (п.в., Штюцле), 57:39 — 2:5. Майер — 1 (бол., Алленспах), 58:14 — 3:5. Кнак — 1 (бол., Майер, Барагано), 59:36 — 4:5Вратари: Фаттон (56:22 — 57:39, 57:59) — БугльШтраф: 16-37Броски: 35 (9+13+13) — 25 (7+10+8)

Напомним, молодежный чемпионат мира проходит с 25 декабря 2020 года по 6 января 2021 года в Канаде. Все матчи принимает Эдмонтон. 0