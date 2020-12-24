Ларионов оценил игру вратарей в матче с Канадой

Главный тренер молодежной сборной Россиипосле поражения от Канады (0:1) в товарищеском матче заявил, что остался доволен игрой голкиперов

«Приятно иметь такого вратаря, который может всю игру быть на высоте. Аскаров сыграл фантастически, и мы ждем от остальных ребят большего. Я так и сказал им после игры.

Но важно понимать, что турнир пока не начался, а 23 декабря побеждать еще не обязательно.

У нас был план перед стартом МЧМ, чтобы дать поиграть всем. Был контрольный матч со Словакией, который отменили, поэтому мы дали один период поиграть Ахтямову.

Считаю, что оба наших вратаря сыграли очень хорошо», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021-го в Канаде. Все матчи будут сыграны в Эдмонтоне. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Чехии и Австрии, а канадцы встретятся со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии. 0