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    «Сибирь» обыграла «Амур»

    Хоккей КХЛ Сибирь Амур Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» одержала домашнюю победу над «Амуром» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сибирь»
    «Сибирь»

    В составе победителей отличились Дмитрий Саюстов (3-я минута), Никита Коротков (5) и Вячеслав Ушенин (17).

    За гостей по шайбе забросили Владимир Бутузов (45) и Денис Голубев (57).

    24 декабря командам предстоит провести еще один матч. Он пройдет в Новосибирске и стартует в 15:30 мск.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Саюстов — 8 (Шаров, Алексеев), 2:43 — 1:0. Коротков — 2, 4:39 — 2:0. Ушенин — 2 (бол., Ли), 16:08 — 3:0. Бутузов — 10 (бол., Пьянов, Машин), 44:33 — 3:1. Голубев — 5 (Горшков), 56:31 — 3:2Вратари: Сятери (4:38 — 4:39) — Аликин (57:43 — 58:16, 58:37)Броски: 33 (19+5+9) — 38 (6+11+21)Штраф: 8 — 10

    «Сибирь» набрала 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» — 10-й (30).

    «Сибирь» еще раз сыграет с «Амуром» в Новосибирске 24 декабря. .Stat1Match «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2) 0

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