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    Рижское «Динамо» уступило «Трактору»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Трактор Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от челябинского «Трактора» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Рижское «Динамо»
    Рижское «Динамо»

    В составе победителей отличились Лукаш Седлак, Виталий Кравцов, Понтус Оберг и Алексей Бывальцев.

    За рижан шайбы забросили Денис Паршин, Микс Индрашис и Роберт Мамчиц.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
    Голы: Седлак — 8 (Бэйлен, Гика), 0:56 — 0:1. Кравцов — 9 (бол., Гика), 5:29 — 0:2. Оберг — 7 (Бэйлен, Вилл), 17:38 — 0:3. Паршин — 4 (бол., Дарзиньш, Индрашис), 32:58 — 1:3. Бывальцев — 8, 36:55 — 1:4. Индрашис — 7 (бол., Майоне, Дзиеркалс), 40:33 — 2:4. Мамчицс — 1 (Майоне, Дарзиньш), 55:31 — 3:4Вратари: Макинтайр (Проскуряков, 20:00, 59:22) — ВиллБроски: 33 (7+15+11) — 23 (15+3+5)Штраф: 14 — 10

    Коллектив Анвара Гатиятулина с 44 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 12 очками идет 11-м на Западе.

    В следующем матче «Трактор» примет СКА 5 декабря, а рижане днем ранее сыграют с «Северсталью». 0

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