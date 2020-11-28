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    «Витязь» по буллитам выиграл у «Йокерита»

    Хоккей КХЛ Витязь Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Подольский «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Йокеритом» по итогам серии буллитов — 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).

    «Витязь»
    «Витязь»

    Голами в составе победителей отметились Данила Моисеев, Захар Бардаков и Каспарс Даугавиньш, который также стал автором победного буллита хозяев.

    У гостей отличались Джордан Шредер, Алекс Грант и Никлас Фриман.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Моисеев — 3 (бол., Смолин, Паутов), 23:09 — 1:0. Шредер — 6 (Йенсен), 25:26 — 1:1. Бардаков — 1 (Артюхин, Иванюженков), 30:37 — 2:1. Йоэнсуу — 6 (бол., Грант, О`Нилл), 52:52 — 2:2. Йоэнсуу — 7 (Фриман, Крейчик), 53:55 — 2:3. Даугавиньш — 8 (бол., Хультстрем, Дэнфорт), 59:38 — 3:3Победный буллит: ДаугавиньшБроски: 49 (11+21+13+4) — 39 (11+9+14+5)Вратари: Ежов (58:37 — 59:38) — КалниньшШтраф: 12 — 16

    «Йокерит» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 30 очков в 24 встречах. «Витязь» идет на Западе девятым с 30 очками после 30 матчах.

    30 ноября состоятся матчи «Витязь» — «Динамо» (Рига) и СКА — «Йокерит». 0

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