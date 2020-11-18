Матч Кубка Первого канала Финляндия — Чехия пройдет в Москве

Финляндия — Чехия
globallookpress.com
«В связи с исключительной ситуацией, вызванной коронавирусом, для сохранения здоровья участвующих команд введены меры, которые не позволяют провести так называемый вынесенный матч в Финляндии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте финской сборной.
Также отмечается, что состав финской команды на российский этап Еврохоккейтура будет объявлен в понедельник, 7 декабря.
Кубок Первого канала пройдет 17-20 декабря. Все матчи турнира пройдут в Москве. 0