Матч Кубка Первого канала Финляндия — Чехия пройдет в Москве

проведет стартовый матч Кубка Первого канала противв Москве, а не в Хельсинки, как изначально планировалось.

«В связи с исключительной ситуацией, вызванной коронавирусом, для сохранения здоровья участвующих команд введены меры, которые не позволяют провести так называемый вынесенный матч в Финляндии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте финской сборной.

Также отмечается, что состав финской команды на российский этап Еврохоккейтура будет объявлен в понедельник, 7 декабря.

Кубок Первого канала пройдет 17-20 декабря. Все матчи турнира пройдут в Москве. 0