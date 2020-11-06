Ларионов: Ребята правильно восприняли победу над Финляндией

И.о. главного тренера сборной Россиирассказал о подготовке к матчу Кубка Карьяла против сборной Швеции.

Напомним, 5 ноября сборная России, приехавшая на турнир молодежной командой, разгромила Финляндию со счетом 6:2. Во втором матче первого тура Чехия обыграла Швецию 3:1.

7 ноября, во втором туре Кубка Карьяла подопечные Ларионова встретятся со шведами. Игра начнется в 14:30 мск.

«На тренировке мы прошлись по системе игры со шведами: разобрали их игру при выходе из зоны, при выходе из-под давления, в средней зоне.

Направленность была такая, чтобы за 30-40 минут успеть проделать интенсивную, качественную работу, с чем ребята справились.

Важно было не перегнуть палку, чтобы все были свежими на следующие два матча — против Швеции и Чехии.

Естественно, победа над Финляндией — это большой всплеск эмоций, потому что мало кто и из финской аудитории, и из наших болельщиков ожидал такого результата.

Наши ребята в целом все восприняли правильно: сегодня на тренировке у команды было нормальное настроение, мы провели хорошее занятие на льду с отличной отдачей, у тренерского штаба никаких замечаний не было.

То, что было вчера, уже осталось в истории, сегодня — новый день, и завтра нас ждет очень важный матч со шведами.

Команда настроена на хороший игровой лад, чтобы опять показать большую интенсивность в атаке и обороне и, конечно же, креатив.

В этой команде высокие стандарты. Мы продемонстрировали, как можем играть, но для ребят это не предел. Еще не все показали свой топовый уровень.

Мы сделали небольшие перестановки в звеньях, чтобы посмотреть сочетания и попробовать найти химию, которая может быть поинтереснее, чем в матче с финнами.

Естественно, шведы уже будут готовиться не к молодым мальчишкам, которые приехали поиграть, а к команде, которая победила довольно сильного и взрослого соперника — команду Финляндии», — приводит слова Ларионова сайт ФХР. 0