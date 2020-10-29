ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Смена президента может не убедить Месси остатьсяВ новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
  • 23:34
    • «Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА
  • 22:46
    • ЦСКА и загребское «Динамо» счет не открыли
  • 22:51
    • «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену»
  • 22:49
    • «Лестер» одолел АЕК, «Заря» проиграла «Браге»
  • 22:46
    • «Милан» на своем поле разгромил «Спарту»
    Все новости спорта

    Никитин: Парни — молодчики, нашли в себе силы, вернулись в игру

    Хоккей ЦСКА Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 ОТ).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Тяжелая игра. Много борьбы было. Нюансы все решили. "Спартак" забил два большинства, мы не справились с этим.

    Но парни — молодчики, нашли в себе силы, вернулись в игру. Овертайм — это кому повезет.

    Ребят поблагодарили за работу, за старание. Может быть, не все получалось, но достаточно непростой график, эмоций где-то не хватает. Но они себя вытаскивают. Готовимся дальше.

    Почему дважды пропустили в меньшинстве? Первое — это мастера в команде "Спартак": взрослые и опытные парни, которые умеют реализовать такие шансы.

    Самая большая проблема была не выброс шайбы из своей зоны. Нельзя давать таким игрокам несколько шансов подряд — все очень просто.

    После второй пропущенной шайбы ничего нового ребятам не говорили. Парни сами среагировали на лавке.

    Есть лидеры, которые должны в такие моменты команду за собой повести, это хоккей», — цитирует официальный сайт ЦСКА Никитина. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Успеет ли «Порту» прийти в себя после Лиги чемпионов?
  • «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Устоят ли «кобальтовые» в игре со «швабами»?
  • «Шальке» — «Штутгарт». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • На «Молинью» «сухо» не будет?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шальке — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие