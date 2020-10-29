Никитин: Парни — молодчики, нашли в себе силы, вернулись в игру

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями от игры команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2 ОТ).

«Тяжелая игра. Много борьбы было. Нюансы все решили. "Спартак" забил два большинства, мы не справились с этим.

Но парни — молодчики, нашли в себе силы, вернулись в игру. Овертайм — это кому повезет.

Ребят поблагодарили за работу, за старание. Может быть, не все получалось, но достаточно непростой график, эмоций где-то не хватает. Но они себя вытаскивают. Готовимся дальше.

Почему дважды пропустили в меньшинстве? Первое — это мастера в команде "Спартак": взрослые и опытные парни, которые умеют реализовать такие шансы.

Самая большая проблема была не выброс шайбы из своей зоны. Нельзя давать таким игрокам несколько шансов подряд — все очень просто.

После второй пропущенной шайбы ничего нового ребятам не говорили. Парни сами среагировали на лавке.

Есть лидеры, которые должны в такие моменты команду за собой повести, это хоккей», — цитирует официальный сайт ЦСКА Никитина. 0