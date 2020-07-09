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    Мельничук: Можно уехать в Европу, если кто-то согласится взять меня до декабря

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    Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук поделился мыслями касательно планов на будущее.

    Алексей Мельничук
    Алексей Мельничук

    Российский вратарь не сможет сыграть в НХЛ раньше 1 декабря, когда должен начаться следующий сезон.

    «Я раньше сезона-2020/2021 не могу играть вообще нигде. Даже тренироваться запрещено в другом клубе.

    Получается, я просто жду официальной информации. Вот в пятницу созванивался с тренером "Сан-Хосе" Евгением Набоковым. Он сказал, что нужно подождать. Хотя есть разные варианты для манёвра.

    Продолжить карьеру в Европе? Тут всё зависит от того, как договорятся в твоём клубе НХЛ. Если кто-то согласится в европейском клубе взять тебя до декабря, то можно уехать. Но сейчас пока у меня ни с кем нет диалога.

    Если скажут в течение 48 часов прибыть в Америку? У меня непростая ситуация. Если есть рабочая виза, ты спокойно можешь улететь в США — в тот день, когда тебе возьмут билет.

    А у меня такой визы нет, есть только обычная. И мы ждем, когда откроется консульство. Я сейчас на этом завязан», — приводятся слова Мельничука на сайте «Матч ТВ». 0

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