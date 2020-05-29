«Барыс» подписал финского вратаря

Новичкомстал вратарь, сообщает официальный сайт казахстанской команды.

Односторонний контракт с 29-летним финским голкипером подписан на один сезон — до 30 апреля 2021.

В сезоне-2018/19 Ортио уже выступал в КХЛ, защищая ворота «Витязя». Всего он провел в лиге 55 матчей, в которых отражал в среднем 92,1 процента бросков при коэффициенте надежности 2,58.

Прошлый сезон он провел в Швейцарии в составе «Цюриха».

Финский вратарь Йони Ортио подписал контракт с «Барысом» — до 30 апреля 2021.

Минувший хоккейный год Ортио провёл в чемпионате Швейцарии, а в сезоне 2018-2019 выступал за @hcvityaz_khl

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