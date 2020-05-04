Самсонов: Есть вариант, что тренировочные лагеря НХЛ откроют уже 15 мая

Голкипер «Вашингтона»высказался касательно возможного возобновления сезона НХЛ.

Ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса. Сейчас рассматривается вариант, что чемпионат возобновят 1 июля.

«Информация верная, правда, получили мы ее не от генерального менеджера, а от агентов — они все эти вопросы решают с Ассоциацией игроков НХЛ.

Есть вариант, что тренировочные лагеря откроют уже 15 мая. Но как это будет выглядеть, никто толком не знает.

У ребят за океаном одна ситуация — им проще. А мы только до России добрались. Как улететь обратно в Штаты? Впрочем, думаю, все сложится нормально.

В любом случае продолжим тренироваться, кататься индивидуально, искать возможности поддерживать форму. Будем придерживаться своего плана», — сказал Самсонов «Советскому Спорту». 0