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    Самсонов: Есть вариант, что тренировочные лагеря НХЛ откроют уже 15 мая

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов высказался касательно возможного возобновления сезона НХЛ.

    Илья Самсонов
    Илья Самсонов

    Ранее лига приостановила проведение регулярного чемпионата из-за коронавируса. Сейчас рассматривается вариант, что чемпионат возобновят 1 июля.

    «Информация верная, правда, получили мы ее не от генерального менеджера, а от агентов — они все эти вопросы решают с Ассоциацией игроков НХЛ.

    Есть вариант, что тренировочные лагеря откроют уже 15 мая. Но как это будет выглядеть, никто толком не знает.

    У ребят за океаном одна ситуация — им проще. А мы только до России добрались. Как улететь обратно в Штаты? Впрочем, думаю, все сложится нормально.

    В любом случае продолжим тренироваться, кататься индивидуально, искать возможности поддерживать форму. Будем придерживаться своего плана», — сказал Самсонов «Советскому Спорту». 0

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