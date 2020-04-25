Мартемьянов: Дацюк — звезда мирового уровня. Меня поразила его игра в обороне

Бывший главный тренер «Автомобилиста»оценил выступление нападающегов минувшем сезоне.

«Дацюк — это звезда мирового уровня, у него был лучший показатель "плюс-минус" в нашей команде. Он отлично действует и в атакующей, и в оборонительной фазах, умеет играть в плей-офф.

Павел может нарисовать голевой момент на ровном месте. А его игра в обороне меня просто поразила. Поэтому он и блеснул в матчах на выбывание.

Да, как только Дацюк начал играть в регулярном чемпионате, команда начала терпеть одно поражение за другим.

Думаю, что лидеры, которые были у нас в прошлом сезоне, понадеялись на то, что выйдет Дацюк и начнет тащить команду. Но возраст дает о себе знать, его притирка проходила очень долго.

А все потому, что он прошел с нами не всю предсезонку, а какое-то время восстанавливался после травмы. Если бы он был с нами все сборы, то адаптация Дацюка прошла бы гораздо легче.

Вполне допускаю, что и требовательность к себе у других хоккеистов снижалась. Это как раньше в футболе было выражение: "не знаешь кому отдать мяч, отдай Гаврилову". Наверное, также случилось и у нас с Дацюком», — сказал Мартемьянов пресс-службе КХЛ. 0