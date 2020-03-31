«Эдмонтон» и «Калгари» сократили штат работников
globallookpress.com
Это вызвано пандемией коронавирусной инфекцией. «Ойлерз» временно расстались с 139 сотрудниками, а «Флеймз» отправил отдыхать на 60 дней 150 человек.
В то же время создана программа финансовой помощи, которая в сочетании с государственными программами финансирования гарантирует временно уволенным или работающим из дома сотрудникам получение от 75% до 90% заработной платы.
Сезон НХЛ 12 марта был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. 0