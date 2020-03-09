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    Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения

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    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» дома проиграл «Каролине» со счетом 2:6 (2:1, 0:2, 0:3).

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Шайбы у «Питтсбура» забросили Патрик Марло (девятая минута) и Евгений Малкин (17), для которого шайба стала 23-й в сезоне.

    В составе «Каролины» дубли оформили Морган Гики (10, 17) и Джастин Уильямс (9, 16), еще по разу отличились Джейкоб Слэвин (14) и Джейк Гардинер (19).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Каролина» — 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)
    Голы: Марло — 11 (Шири), 9:19 — 1:0. Гики — 1 (Гардинер, ван Римсдайк), 9:52 — 1:1. Малкин — 23 (бол., Шульц, Раст), 16:33 — 2:1. Славин — 6 (Мартинук, Гики), 33:07 — 2:2. Гардинер — 4 (бол., Нечас, Нидеррайтер), 38:04 — 2:3. Уильямс — 6 (Флери, Стаал), 48:30 — 2:4. Уильямс — 7 (Стаал), 55:02 — 2:5. Гики — 2 (Мартинук, Флери), 56:19 — 2:6Вратари: Джерри — НедельковичБроски: 30 (10+10+10) — 36 (10+14+12)Штраф: 8 — 14
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