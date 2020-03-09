Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения

В матче регулярного чемпионата НХЛдома проигралсо счетом 2:6 (2:1, 0:2, 0:3).

Шайбы у «Питтсбура» забросили Патрик Марло (девятая минута) и Евгений Малкин (17), для которого шайба стала 23-й в сезоне.

В составе «Каролины» дубли оформили Морган Гики (10, 17) и Джастин Уильямс (9, 16), еще по разу отличились Джейкоб Слэвин (14) и Джейк Гардинер (19).