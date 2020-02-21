«Лос-Анджелес» одержал победу над «Флоридой». Барков сделал дубль

Хоккеисты «Лос-Анджелеса»
«Лос-Анджелес»
На счету вратаря гостей Сергея Бобровского 35 сейвов из 40 ударов по воротам. Также за «Флориду» дублем отметился Александр Барков. Габриэль Виларди, Дрю Даути, Тревор Мун, Мартин Фрк, Бен Хаттон забивали за хозяев.
Это третья победа в четырех матчах НХЛ для «Лос-Анджелеса». «Флорида» проиграла в семи из десяти поединков турнира.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Флорида» — 5:4 (2:2, 2:1, 1:1)
Голы: Виларди — 1 (Макдермид), 1:26 — 1:0. Барков — 19 (Юбердо), 7:03 — 1:1. Барков — 20 (Юбердо, Аккьяри), 8:43 — 1:2. Даути — 7 (бол., Кемпе, Копитар), 15:12 — 2:2. Юбердо — 22 (бол., Дадонов, Экблад), 23:19 — 2:3. Мур — 5 (Даути, Лизотт), 30:18 — 3:3. Фрк — 5 (Виларди, Рой), 38:42 — 4:3. Хоффман — 23 (бол., Юбердо, Экблад), 40:36 — 4:4. Хаттон — 4 (Иафалло, Копитар), 52:45 — 5:4.Вратари: Куик — Бобровский (59:06)Штраф: 10 — 12Броски: 40 (13+17+10) — 29 (10+8+11)