«Лос-Анджелес» одержал победу над «Флоридой». Барков сделал дубль

В поединке регулярного чемпионата НХЛобыгралсо счетом 5:4.

На счету вратаря гостей Сергея Бобровского 35 сейвов из 40 ударов по воротам. Также за «Флориду» дублем отметился Александр Барков. Габриэль Виларди, Дрю Даути, Тревор Мун, Мартин Фрк, Бен Хаттон забивали за хозяев.

Это третья победа в четырех матчах НХЛ для «Лос-Анджелеса». «Флорида» проиграла в семи из десяти поединков турнира.