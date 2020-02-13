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    «Ак Барс» победил «Динамо» в Риге

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» уступило казанскому «Ак Барсу» (1:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков. Автором гола у хозяев стал Андрис Джериньш.

    В следующем матче подопечные Дмитрия Квартального встретятся со «Спартаком», а рижский клуб примет дома московское «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Э. Галимов — 12 (бол., Яруллин, Воронков), 4:53 — 0:1. Джериньш — 3 (бол., Балинскис, Гегерис), 17:11 — 1:1. Воронков — 4 (Педан, Фрэттин), 58:54 — 1:2Вратари: Макаров (59:37) — БиляловБроски: 25 (9+5+11) — 31 (7+14+10)Штраф: 29 — 8
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