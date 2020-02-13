«Ак Барс» победил «Динамо» в Риге

Рижскоеуступило казанскому(1:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков. Автором гола у хозяев стал Андрис Джериньш.

В следующем матче подопечные Дмитрия Квартального встретятся со «Спартаком», а рижский клуб примет дома московское «Динамо».