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    НХЛ. Ассист и буллит Гусева, два очка Кучерова и шайба Гурьянова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января

    Хоккей НХЛ Монреаль Канадиенс Вашингтон Кэпиталз Оттава Сенаторз Нью-Джерси Дэвилз Нэшвилл Предаторз Торонто Мэйпл Лифс Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг Ванкувер Кэнакс Сент-Луис Блюз Сан-Хосе Шаркс Анахайм Дакс Прогнозы на НХЛ
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    «Даллас» — «Тампа-Бэй»
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    «Монреаль» — «Вашингтон» 2:4

    «Вашингтон» победил «Монреаль» в выездном матче со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). У победителей отличились Том Уилсон, Трэвис Бойд, Якуб Врана и Никлас Бэкстрем. Александр Овечкин пропускал матч из-за дисквалификации. На счету Евгения Кузнецова результативная передача.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Вашингтон» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
    Голы: «Монреаль» — «Вашингтон» — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)Вратари: Прайс (58:12 — 59:37) — ХолтбиШтраф: 6-6Броски: 33 (9+9+15) — 41 (13+16+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Монреаль» идет 12, «Вашингтон» является лидером.

    «Монреаль» — «Вашингтон» 2:4

    «Оттава» — «Нью-Джерси» 3:4 Б

    Ассист и буллит Никиты Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Оттаву» — 4:3 Б (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). За «сенаторов» один из голов забил Владислав Наместников.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Нью-Джерси» — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Сиверсон — 6 (бол., Братт, Гусев), 8:23 — 0:1. Эннис — 12 (бол., Ткачак, Батерсон), 18:42 — 1:1. Руни — 2 (Грин, Мюллер), 24:28 — 1:2. Наместников — 11 (мен., Хэйнси), 49:06 — 2:2. Тирни — 9 (мен., К. Браун, Демело), 49:41 — 3:2. Палмиери — 17 (Братт, Хишир), 56:39 — 3:3Победный буллит: ГусевВратари: Хегберг — БлэквудШтраф: 15-9Броски: 38 (12+12+11+3) — 53 (13+16+20+4)

    «Оттава» (43 очка) — 14-я на Востоке, «Нью-Джерси» (43) — 15-й.

    «Оттава» — «Нью-Джерси» 3:4 Б

    «Нэшвилл» — «Торонто» 2:5

    «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» со счетом 2:5 (1:2, 0:2, 1:1). 35-й гол в сезоне забил Остон Мэттьюс. Он опередил Александра Овечкина в снайперской гонке и вышел на второе место.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Торонто» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
    Голы: Нюландер — 23 (Сандин), 4:13 — 0:1. Гранлунд — 9 (Дюшен, Форсберг), 4:53 — 1:1. Хаймэн — 13 (Марнер, Бэрри), 7:12 — 1:2. Сандин — 1 (Керфут, Нюландер), 24:41 — 1:3. Спецца — 7 (Холл, Хаймэн), 32:17 — 1:4. Арвидссон — 12 (Экхольм, Бонино), 52:52 — 2:4. Мэттьюс — 35 (п.в.), 58:28 — 2:5Вратари: Ринне (57:41 — 58:28) — АндерсенШтраф: 4-2Броски: 36 (15+8+13) — 31 (10+12+9)

    «Нэшвилл» (51) — 12-й на Западе, «Торонто» (59) — десятый на Востоке.

    «Нэшвилл» — «Торонто» 2:5

    «Даллас» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ

    «Даллас» на своем льду в овертайме обыграл «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе хозяев дубль оформил Джейми Бенн. На счету Дениса Гурьянова гол. На счету Никиты Кучерова две результативные передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Стэмкос — 19 (Кучеров, Рутта), 33:41 — 0:1. Гурьянов — 12 (Сегин, Линделл), 37:49 — 1:1. Бенн — 13 (Комо), 49:06 — 2:1. Стэмкос — 20 (Хедман, Кучеров), 58:34 — 2:2. Бенн — 14, 62:07 — 3:2Вратари: Бишоп — Василевский (58:12 — 58:34)Штраф: 8-8Броски: 35 (9+13+8+5) — 25 (11+6+8+0)

    «Даллас» с 60 очками идет третьим на Западе, «Тампа-Бэй» (64) — четвертая на Востоке.

    «Даллас» — «Тампа-Бэй» 3:2 ОТ

    «Ванкувер» — «Сент-Луис» 3:1

    «Ванкувер» благодаря дублю Джей Ти Миллера победил «Сент-Луис» со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Для «Блюзменов» это поражение стало третьим подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Сент-Луис» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Сэнфорд — 5 (Перрон), 3:06 — 0:1. Миллер — 18 (Танев, Виртанен), 22:16 — 1:1. Миллер — 19 (Виртанен, Петтерссон), 31:12 — 2:1. Хорват — 17 (п.в., Эрикссон, Танев), 59:59 — 3:1Вратари: Демко — Аллен (58:39)Штраф: 6-6Броски: 26 (10+8+8) — 37 (9+16+12)

    «Сент-Луис» несмотря на неудачи продолжает уверенно возглавлять Западную конференцию, имея в активе 68 очков. «Ванкувер» (60) — четвертый.

    «Сан-Хосе» — «Анахайм» 4:2

    «Сан-Хосе» прервал серию из трех поражений, обыграв дома «Анахайм» со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).

    «Сан-Хосе» с 48 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Анахайм» с 43 очками — на строчку ниже. 0

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