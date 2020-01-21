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    НХЛ. «Колорадо» разгромил «Детройт», «Флорида» победила «Миннесоту»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 января

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    «Колорадо»
    «Колорадо»
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    «Колорадо» — «Детройт» 6:3

    «Колорадо» на своем льду разгромил «Детройт» со счетом 6:3 (0:1, 2:0, 4:2). Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Назем Кадри, набравший три (2+1) очка. Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров записал на свой счет две результативные передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Детройт» — 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)
    Голы: Бертуцци — 17 (Ларкин), 2:28 — 0:1. Кадри — 16 (бол., Макар, Рантанен), 21:02 — 1:1. Маккиннон — 29 (Макар, Рантанен), 22:56 — 2:1. Кадри — 17 (Бураковски, Задоров), 44:19 — 3:1. Нието — 7 (Жост, Грэйвс), 45:12 — 4:1. Ларкин — 13 (Бертуцци, Задина), 47:02 — 4:2. Грэйвс — 8 (Бураковски, Кадри), 53:59 — 5:2. Смит — 2 (Фаббри, Ларкин), 57:57 — 5:3. Маккиннон — 30 (п.в., Коул, Задоров), 59:00 — 6:3Вратари: Францоуз — Ховард (58:55 — 59:00)Штраф: 4-10Броски: 46 (18+16+12) — 25 (12+7+6)

    «Колорадо» с 62 очками идет вторым на Западе, «Детройт» — последний на Востоке.

    «Колорадо» — «Детройт» 6:3

    «Миннесота» — «Флорида» 4:5

    «Флорида» вырвала победу у «Миннесоты» в выездном матче — 5:4 (1:1, 1:1, 3:2). Самым результативным в составе победителей стал защитник Кейт Яндл, набравший четыре (1+3) очка. Один из голов у «пантер» забил россиянин Евгений Дадонов. Голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Флорида» — 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)
    Голы: Яндл — 5 (Хоффман, Ватрано), 4:01 — 0:1. Сперджен — 5 (бол., Стаал, Сутер), 19:43 — 1:1. Барков — 16 (Браун, Яндл), 27:28 — 1:2. Канин — 11 (мен., Эрикссон Эк, Бродин), 30:59 — 2:2. Дадонов — 22 (бол., Яндл, Барков), 42:02 — 2:3. Паризе — 19 (бол., Сперджен, Сутер), 44:19 — 3:3. Канин — 12 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 47:06 — 4:3. Трочек — 7 (Строльман, Яндл), 55:52 — 4:4. Аккьяри — 18 (Экблад, Пайсик), 59:54 — 4:5Вратари: Стэлок (59:54) — БобровскийШтраф: 4-8Броски: 33 (13+7+13) — 25 (7+9+9)

    «Миннесота» (50 очков) — 12-я на Западе, «Флорида» (59) — седьмая на Востоке.

    «Миннесота» — «Флорида» 4:5
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