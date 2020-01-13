Василевский признан первый звездой недели в НХЛ

Вратарь «Тампы Бэй Лайтнинг»признан лучшим игроком минувшей недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Российская голкипер на минувшей неделе помог «молниям» одержать три победы в трех матчах, в которых он отразил 97,2% бросков, пропуская в среднем 0,67 гола за игру, и дважды подряд сыграл «на ноль».

Второй звездой недели стал защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело, который набрал семь очков (3+4) и помог своей команде выиграть две встречи из трех.

Третьей звездой недели признан вратарь «Калгари Флэймз» Кэм Тэлбот, который одержал три победы в трех матчах при 1,67 в среднем пропущенных шайбы и 95,3% отраженных бросков. 0