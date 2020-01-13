НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и Тренина

«Виннипег» — «Нэшвилл» 0:1

«Нэшвилл» в гостях одержал победу над «Виннипегом» со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Автором единственной шайбы на 12-й минуте стал Кайл Туррис, которому ассистировал россиянин Яков Тренин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нэшвилл» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Гол: Террис — 6 (Тренин), 11:53 — 0:1Вратари: Хеллебайк (58:25) — СаросШтраф: 2-4Броски: 28 (7+11+10) — 32 (15+9+8)

«Виннипег» с 52 очками идет на девятом месте в Западной конференции, «Нэшвилл» (49) — десятый.

«Виннипег» — «Нэшвилл» 0:1

«Миннесота» — «Ванкувер» 1:4

Дубль Бо Хорвата помог «Ванкуверу» в гостях разгромить «Миннесоту» со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0). Канадская команда одержала девять побед в 11 последних встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Ванкувер» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) Голы: Петтерссон — 21 (бол., Хьюз, Миллер), 29:20 — 0:1. Фолиньо — 8 (Канин, Бродин), 31:58 — 1:1. Хорват — 14 (Пирсон), 32:11 — 1:2. Стэчер — 3 (Миллер), 33:23 — 1:3. Хорват — 15 (п.в., Танев), 59:54 — 1:4Вратари: Дубник (57:31 — 59:54) — МаркстремШтраф: 16-10Броски: 24 (3+9+12) — 30 (9+14+7)

В турнирной таблице Восточной конференции «Миннесота» (46 очков) разместилась на 11 месте, а «Ванкувер» (54) — шестой.

«Миннесота» — «Ванкувер» 1:4

«Детройт» — «Баффало» 1:5

«Баффало» разгромил «Детройт» в гостевом матче со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0). Дубль в составе победителей оформил Эван Родригес.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Баффало» — 1:5 (0:3, 1:0, 0:2) Голы: Родригес — 1 (Лазар, Шири), 2:39 — 0:1. Родригес — 2 (бол., Йокихарью, Монтур), 5:00 — 0:2. Гиргенсонс — 8 (мен.), 12:43 — 0:3. Боуи — 3 (Фаббри, Ларкин), 31:56 — 1:3. Богосян — 1 (Лазар, Фролик), 42:35 — 1:4. Ристолайнен — 5 (бол., Айкел, Далин), 43:40 — 1:5Вратари: Ховард — УлльмаркШтраф: 8-6Броски: 22 (6+11+5) — 27 (12+3+12)

«Клинки» с 47 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Детройт» (27) — последний.

«Детройт» — «Баффало» 1:5

«Аризона» — «Питтсбург» 3:4 Б

«Аризона» дома в серии буллитов уступила «Питтсбургу» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). На счету нападающего «пингвинов» Евгения Малкина две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Питтсбург» — 3:4 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Маккэн — 13 (бол., Раст, Малкин), 2:43 — 0:1. Гарлэнд — 15 (Холл, Голигоски), 14:23 — 1:1. Хернквист — 11 (бол., Малкин, Гальченюк), 23:51 — 1:2. Холл — 10 (Дворак), 29:51 — 2:2. Степан — 8 (Яльмарссон), 51:28 — 3:2. Танев — 10 (Риикола, Руведел), 56:58 — 3:3Победный буллит: БлюгерсВратари: Хилл — ДжерриШтраф: 10-10Броски: 27 (6+7+9+5) — 34 (2+22+7+3)

«Аризона» (55 очков) — пятая на Западе, «Питтсбург» (61) — третий на Востоке.

«Аризона» — «Питтсбург» 3:4 Б

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 3:1

«Нью-Джерси» прервал 10-матчевую победную серию «Тампы», обыграв «молний» на своем льду со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Результативной передачей у победителей отметился российский нападающий Никита Гусев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Джонсон — 11 (Хедман), 20:37 — 0:1. Грин — 1 (Вуд, Хьюз), 23:10 — 1:1. Зэйджак — 6 (Гусев, Сиверсон), 29:54 — 2:1. Вуд — 7 (п.в., Симмондс, Грин), 59:59 — 3:1Вратари: Доминге — Макэлхинни (57:41 — 58:35, 58:54)Штраф: 9-13Броски: 20 (10+6+4) — 27 (12+8+7)

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Джерси» идет на 14-м месте, «Тампа-Бэй» — пятая.

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 3:1

«Флорида» — «Торонто» 8:4

«Флорида» на своем льду крупно обыграла «Торонто» со счетом 8:4 (3:0, 4:3, 1:1). Форвард хозяев Евгений Дадонов записал на свое имя результативную передачу и закончил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Сергей Бобровский не принимал участие в матче. У победителей самыми результативными игроками стали Александр Барков (1+2) и Винсент Трочек (1+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Торонто» — 8:4 (3:0, 4:3, 1:1) Голы: Браун — 3 (Коннолли, Трочек), 1:49 — 1:0. Барков — 14 (Пайсик, Сивиур), 3:47 — 2:0. Хоффман — 17 (Тонинато, Ватрано), 13:39 — 3:0. Матесон — 5 (Трочек, Коннолли), 20:49 — 4:0. Ватрано — 10 (мен., Барков), 22:25 — 5:0. Хаймэн — 11 (Райлли, Капанен), 23:30 — 5:1. Трочек — 6, 25:46 — 6:1. Юбердо — 18 (Барков, Стиллман), 32:37 — 7:1. Марнер — 12 (Хаймэн, Бэрри), 33:00 — 7:2. Таварес — 17 (Нюландер, Керфут), 35:26 — 7:3. Марнер — 13 (Хаймэн), 40:34 — 7:4. Хоффман — 18 (бол., Юбердо, Дадонов), 44:33 — 8:4Вратари: Дридгер — Андерсен (Хатчинсон, 20:49)Штраф: 6-4Броски: 29 (11+10+8) — 47 (14+17+16)

«Флорида» с 53 очками разместилась на восьмом месте в Восточной конференции, «Торонто» (54) — седьмая строка.