НХЛ. Гол Гурьянова, три очка Панарина и сейв Мерзликина

«Бостон» — «Виннипег» — 5:4

«Бостон» одержал победу над «Виннипегом» со счетом 5:4. Это была вторая победа хозяев подряд.

Стоит отметить, что в составе гостей отличился голевой передачей россиянин Дмитрий Куликов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Виннипег» — 5:4 (1:1, 2:2, 2:1) Голы: Коннор — 22 (Элерс, Шайфли), 7:35 — 0:1. Пастрняк — 33 (Нордстрем, Керали), 17:14 — 1:1. Копп — 7 (бол., Моррисси, Элерс), 26:00 — 1:2. Пастрняк — 34 (бол., Краг, Маршан), 29:41 — 2:2. Дебраск — 12, 38:49 — 3:2. Пионк — 4 (бол., Уилер, Лайне), 39:52 — 3:3. Шайфли — 22 (Коннор, Куликов), 47:50 — 3:4. Пастрняк — 35 (Крейчи, Дебраск), 51:13 — 4:4. Дебраск — 13 (Макэвой, Гржельчик), 51:46 — 5:4Вратари: Галак — Броссуа (58:33)Штраф: 4 — 8Броски: 36 (12+12+12) — 21 (6+8+7)

«Бостон» — «Виннипег» — 5:4

«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:4

«Монреаль» на своем льду уступил «Эдмонтону» со счетом 2:4. Хозяева продолжают терпеть неудачи в чемпионате НХЛ, а гости наоборот — выиграли уже три матча подряд.

Игрок «Канадиенс» Илья Ковальчук не отметился результативными действиями.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) Голы: Дано — 11 (Татар, Питри), 12:35 — 1:0. Котканиеми — 6 (Лехконен, Кулак), 22:24 — 2:0. Шихан — 5 (Нюгорд, Ларссон), 27:16 — 2:1. Ньюджент-Хопкинс — 10 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 42:16 — 2:2. Чейссон — 6 (Клефбом, Расселл), 49:40 — 2:3. Арчибальд — 4 (п.в., Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 59:25 — 2:4Вратари: Прайс (58:03 — 59:25) — СмитШтраф: 4 — 4Броски: 37 (14+10+13) — 26 (6+10+10)

«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:4

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 6:3

В рамках очередного матча чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» у себя дома обыграл с крупным счетом «Нью-Джерси» (6:3). Таким образом, «Дэвилз» продлили свою неудачную серию.

Россиянин Артемий Панарин набрал 3 очка в этом матче. Он забил гол и сделал две голевые передачи. Кроме того, отличился вратарь Игорь Шестеркин, который стал третьей звездой этой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 6:3 (3:2, 2:1, 1:0) Голы: Панарин — 24 (Дианджело, Фокс), 5:42 — 1:0. Руни — 1 (мен., Заха), 8:06 — 1:1. Дианджело — 9 (Зибанежад, Крайдер), 9:47 — 2:1. Крайдер — 14 (бол., Дианджело, Зибанежад), 12:16 — 3:1. Коулман — 14 (Сиверсон, Зэйджак), 18:10 — 3:2. Сиверсон — 5 (Гусев, Зэйджак), 28:56 — 3:3. Дианджело — 10 (Стаал, Бучневич), 32:08 — 4:3. Дианджело — 11 (бол., Стром, Панарин), 35:02 — 5:3. Фаст — 7 (Стром, Панарин), 52:56 — 6:3Вратари: Шестеркин — Блэквуд (Доминге, 35:02)Штраф: 6 — 12Броски: 37 (14+14+9) — 49 (17+14+18)

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 6:3

«Тампа-Бэй» — «Аризона» — 4:0

В еще одном поединке НХЛ снова не обошлось без результативных действий российских хоккеистов. На этот раз «Тампе» помогли выиграть Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Первый сделал дубль, второй забил один гол.

Это уже девятая победа хозяев подряд и 22 успешная игра в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Аризона» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Киллорн — 18 (Марун, Пакетт), 15:06 — 1:0. Сергачев — 7 (Пакетт, Марун), 18:24 — 2:0. Кучеров — 16 (Пойнт, Стэмкос), 26:15 — 3:0. Кучеров — 17 (Стэмкос, Рутта), 28:52 — 4:0Вратари: Василевский — ХиллШтраф: 6 — 4Броски: 36 (10+14+12) — 25 (10+8+7)

«Тампа-Бэй» — «Аризона» — 4:0

«Флорида» — «Ванкувер» — 5:2

«Флорида» сумела обыграть «Ванкувер» со счетом 5:2. В успех «Пантерз» свой вклад внес вратарь Сергей Бобровский, который отбил 30 из 21 бросков по его воротам.

Помимо Бобровского точным броском отметился Евгений Дадонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Ванкувер» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) Голы: Аккьяри — 16 (Трочек), 1:00 — 1:0. Пайсик — 3 (Сивиур, Бойл), 3:01 — 2:0. Бозер — 14 (Майерс, Петтерссон), 6:51 — 2:1. Дадонов — 19 (Барков, Юбердо), 18:53 — 3:1. Хоффман — 16 (бол., Юбердо, Яндл), 23:40 — 4:1. Аккьяри — 17 (Экблад, Коннолли), 46:55 — 5:1. Мотт — 3 (Бигл, Шаллер), 52:14 — 5:2Вратари: Бобровский — ДемкоШтраф: 6 — 18Броски: 49 (16+20+13) — 32 (13+8+11)

«Флорида» — «Ванкувер» — 5:2

«Сент-Луис» — «Баффало» — 5:1

В рамках домашнего поединка регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» разгромил «Баффало» (5:1). Это уже вторая победа подряд для «Блюз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Томас — 8 (Бозак, Стин), 4:47 — 1:0. Бозак — 10 (Томас, Миккола), 13:29 — 2:0. Айкел — 27 (Райнхарт, Далин), 24:22 — 2:1. Перрон — 19 (бол., Шенн, Шворц), 30:17 — 3:1. Стин — 1 (Томас, Бозак), 45:36 — 4:1. Стин — 2 (п.в., О`Райлли), 55:18 — 5:1Вратари: Биннингтон — Улльмарк (54:50 — 55:18)Штраф: 4 — 4Броски: 31 (11+15+5) — 19 (7+6+6)

«Сент-Луис» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:5

«Нэшвилл» на выезде нанес «Чикаго» второе поражение подряд, разгромив соперника со счетом 2:5.

В составе гостей голевой передачей отметился россиянин Яков Тренин.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:5 (0:3, 1:0, 1:2) Голы: Арвидссон — 10 (Йоси, Форсберг), 3:16 — 0:1. Блэкуэлл — 1 (Тренин), 8:22 — 0:2. Дюшен — 10 (Экхольм), 16:55 — 0:3. Кубалик — 14 (Тэйвз, Кит), 26:43 — 1:3. Дебринкэт — 11 (бол., Тэйвз, Кейн), 45:32 — 2:3. Бонино — 14 (п.в.), 59:23 — 2:4. Ринне — 1 (п.в.), 59:38 — 2:5Вратари: Кроуфорд (58:30 — 59:23, 59:33 — 59:38) — РиннеШтраф: 4 — 6Броски: 31 (10+7+14) — 30 (12+13+5)

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

«Калгари» — «Миннесота» — 2:1

«Калгари» в домашних стенах выиграл в четвертый раз подряд, одолев «Миннесоту» с минимальным отрывом (2:1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Миннесота» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) Голы: Райан — 8 (бол., Хэнифин, Баклунд), 4:39 — 1:0. Цуккарелло — 11 (Стэлок), 20:38 — 1:1. Годро — 12 (Монахэн, Андерссон), 29:38 — 2:1Вратари: Тэлбот — Стэлок (57:50)Штраф: 4 — 4Броски: 37 (17+14+6) — 43 (14+15+14)

«Калгари» — «Миннесота» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

«Анахайм» — «Даллас» — 0:3

Денис Гурьянов и Александр Радулов принесли «Далласу» выездную победу нажд «Анахаймом», забив по одной шайбе.

Гурьянов заработал наивысший балл и стал первой звездой поединка.

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 2:5

«Кингз» на выезде обыграли «Вегас» со счетом 2:5. Таким образом, «Лос-Анджелесу» удалось одержать первую победу в четырех последних игра.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:4, 2:0, 0:1) Голы: Мартинес — 1, 13:40 — 0:1. Хаттон — 2 (Тоффоли, Иафалло), 15:01 — 0:2. Тоффоли — 12 (Копитар), 18:44 — 0:3. Кемпе — 9 (Амадио, Рой), 19:56 — 0:4. Смит — 18, 34:38 — 1:4. Пачоретти — 20 (Штястны, Стоун), 35:34 — 2:4. Кемпе — 10 (бол.), 59:51 — 2:5Вратари: Суббан (57:12 — 58:34, 58:45 — 58:57, 59:01 — 59:50) — КэмпбеллШтраф: 2 — 2Броски: 45 (10+24+11) — 23 (18+3+2)

«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:4, 2:0, 0:1)

«Сан-Хосе» — «Коламбус» — 3:1

«Шаркс» на своем льду переиграли «Коламбус» 3:1. «Сан-Хосе» одержал 14 победу в чемпионате и набрал 44 очка.