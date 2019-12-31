МЧМ-2020. Россия разгромила Германию, Швеция расправилась со Словакией

Россия — Германия 6:1
Сборная России одержала победу над командой Германии в матче четвертого тура группового этапа молодежного чемпионата мира.
Встреча группы B, которая прошла в Остраве, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 3:0, 1:1).
Главным героем встречи стал Кирилл Марченко, записавший на свой счет две шайбы и три результативные передачи.
Также дубль оформил Павел Дорофеев. По шайбе забросили Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков.
У немцев единственный точный бросок нанес Нино Киндер.
Одержав вторую победу на турнире, российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал. Немцы с одной победой в активе финишировали на последней строчке.
Швеция — Словакия 6:2
В матче группы А сборная Швеции разгромила команду Словакии - 6:2 (3:0, 2:0, 1:2).
Дубль в составе «тре крунур» оформил Александер Хольц. По шайбе забросили Альбин Эрикссон, Филип Броберг, Оскар Бек и Самуэль Фагемо.
Словаки ответили голами в исполнении Кристиана Ковачика и Роберта Джугана.
Сборная Швеции одержала четыре победы в четырех матчах и стала первой в группе. Словакия вышла в плей-офф с четвертого места. 0