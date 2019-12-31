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    МЧМ-2020. Россия разгромила Германию, Швеция расправилась со Словакией

    Обзор очередного игрового дня молодежного чемпионата мира по хоккею

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    В чешских Остраве и Тршинце продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет.

    Россия — Германия 6:1

    Сборная России одержала победу над командой Германии в матче четвертого тура группового этапа молодежного чемпионата мира.

    Встреча группы B, которая прошла в Остраве, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 3:0, 1:1).

    Главным героем встречи стал Кирилл Марченко, записавший на свой счет две шайбы и три результативные передачи.

    Также дубль оформил Павел Дорофеев. По шайбе забросили Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков.

    У немцев единственный точный бросок нанес Нино Киндер.

    МЧМ-2020. Группа В
    Россия — Германия — 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
    Голы: Марченко — 1 (Александров, Морозов), 6:10 — 1:0. Марченко — 2 (Подколзин, Воронков), 13:19 — 2:0. Денисенко — 2 (бол., Хованов), 34:19 — 3:0. Дорофеев — 2 (бол., Марченко, Романов), 34:59 — 4:0. Дорофеев — 3 (бол., Марченко), 38:40 — 5:0. Воронков — 1 (Марченко, Подколзин), 40:38 — 6:0. Киндер — 1 (Масс), 57:43 — 6:1Вратари: Аскаров — Хане (Анчичка, 40:00)Штраф: 12 — 10Броски: 31 (15+11+5) — 23 (7+7+9)

    Одержав вторую победу на турнире, российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал. Немцы с одной победой в активе финишировали на последней строчке.

    Швеция — Словакия 6:2

    В матче группы А сборная Швеции разгромила команду Словакии - 6:2 (3:0, 2:0, 1:2).

    Дубль в составе «тре крунур» оформил Александер Хольц. По шайбе забросили Альбин Эрикссон, Филип Броберг, Оскар Бек и Самуэль Фагемо.

    Словаки ответили голами в исполнении Кристиана Ковачика и Роберта Джугана.

    Сборная Швеции одержала четыре победы в четырех матчах и стала первой в группе. Словакия вышла в плей-офф с четвертого места. 0

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