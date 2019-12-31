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    Чернышенко заявил о нанесении вреда имиджу КХЛ со стороны «Салавата»

    Хоккей Салават Юлаев КХЛ Кубок Шпенглера Прогнозы на КХЛ
    Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко резко отреагировал на неудачное выступление «Салавата Юлаева» в Кубке Шпенглера.

    Дмитрий Чернышенко
    Дмитрий Чернышенко

    Уфимская команда, игравшая резервным составом, не добралась и до полуфинала.

    «Лига никогда не препятствовала участию в Кубке Шпенглера своих клубов, оставляя при этом окончательное решение на усмотрение их руководства.

    Однако, учитывая выступление на нынешнем Кубке Шпенглера ХК "Салават Юлаев", считаю нужным отметить следующее. Мы категорически возражаем против того, чтобы клубы КХЛ рассматривали визит на турнир в Швейцарию лишь как паузу в регулярном чемпионате КХЛ, оставляя на второй план спортивные результаты.

    Подобное отношение к Кубку Шпенглера не только не способствует популяризации бренда клуба и КХЛ, но и наносит вред имиджу лиги.

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