МЧМ-2020. Финляндия разгромила Казахстан, Россия сыграет с США

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Сборная России ФХР

В чешских Остраве и Тршинце продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. В воскресенье, 29 декабря прошли два матча группового этапа.

Финляндия — Казахстан 7:1 Молодежная сборная Финляндии с крупным счетом победила команду Казахстана на МЧМ-2020 со счетом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0). В первом периоде голами в составе сборной Суоми отметились Патрик Пуйстола и Кристиан Танус, на что хоккеисты Казахстана ответили голом Андрея Буяльского. Во втором игровом отрезке преимущество финской сборной укрепили Матиас Маччелли и Аату Рятю. В заключительной двадцатиминутке в составе победителей точными бросками отметились Пуйстола, Микко Кокконен и Ким Ноусиайнен. Финляндия набрала семь очков и лидирует в группе А. Казахстан потерпел третье поражение подряд. Молодежный чемпионат мира 2019/20. Группа А Казахстан (U-20) — Финляндия (U-20) — 1:7 (1:2, 0:2, 0:3) Голы: Пуйстола (Танус, Хейнола, бол), 6:01 — 0:1; Буяльский (Асуханов, Демин, бол), 10:13 — 1:1; Танус (Оден, Пуйстола), 14:31 — 1:2; Маччелли (Томсон), 20:54 — 1:3; Рятю (Хейнола), 32:37 — 1:4; Пуйстола (Оден), 47:06 — 1:5; Кокконен (Утунен), 53:49 — 1:6; Ноусиайнен (Маччелли, Киллинен) — 1:7 Россия — США 0

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