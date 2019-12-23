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    НХЛ. «Аризона», «Калгари» и «Вегас» одержали выездные победы

    23 декабря в регулярном чемпионате НХЛ состоялись три поединка

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    «Сан-Хосе» — «Вегас»
    «Сан-Хосе» — «Вегас»
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    «Детройт» — «Аризона» 2:5

    «Детройт» в домашнем матче проиграл «Аризоне» — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2). В составе победителей ассистентский хет-трик оформил Оливер Экман-Ларссон. Три (2+1) очка набрал Клейтон Келлер.

    «Детройт» (21 балл) — 16-й на Востоке, «Аризона» (46) — третья на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Аризона» — 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
    Голы: Келлер — 9 (Шмолц , Экман-Ларссон), 13:25 — 0:1. Келлер — 10 (Шмолц , Экман-Ларссон), 16:43 — 0:2. Седерберг — 11 (Келлер), 20:39 — 0:3. Холл — 7 (Истерли, Кессел), 45:41 — 0:4. Задина — 3, 49:59 — 1:4. Дворак — 9 (Экман-Ларссон, Гросс), 50:26 — 1:5. Бертуцци — 14 (Бига, Нильсен), 55:31 — 2:5Вратари: Ховард — Раанта (45:08 — 45:41)Штраф: 0-6Броски: 30 (10+7+13) — 45 (15+13+17)

    «Детройт» — «Аризона» 2:5

    «Даллас» — «Калгари» 1:5

    «Даллас» на своем льду уступил «Калгари» со счетом 1:5 (1:1, 0:2, 0:2). За победителей по три очка набрали Мэттью Ткачук (1+2) и Элиас Линдхольм (0+3). Голкипер Давид Риттих отразил 26 бросков из 27 и принял участие в одной голевой комбинации. Единственную шайбу в составе проигравших забросил Денис Гурьянов.

    «Даллас» (44) — шестой в Западной конференции, «Калгари» (43) — восьмой.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Калгари» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
    Голы: Манджапане — 7 (Линдхольм, Ткачак), 12:11 — 0:1. Гурьянов — 8 (Даулинг, Полак), 12:49 — 1:1. Ткачак — 14 (бол., Линдхольм, Монахэн), 32:28 — 1:2. Монахэн — 11 (бол., Ткачак, Линдхольм), 34:21 — 1:3. Баклунд — 4 (бол., Райан, Риттих), 50:21 — 1:4. Райан — 6 (мен., п.в., Ридер, Джиордано), 57:56 — 1:5Вратари: Бишоп (56:26 — 57:56) — РиттихШтраф: 12-18Броски: 27 (7+11+9) — 30 (9+11+10)

    «Даллас» — «Калгари» 1:5

    «Сан-Хосе» — «Вегас» 1:3

    «Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). В составе победителей отличились Пол Штястны, Ши Теодор и Джонатан Маршессо. Российский нападающий Валентин Зыков отдал результативную передачу. Единственную шайбу за «акул» забросил Логан Кутюр.

    «Сан-Хосе» (20 очков) — 15-й на Западе, «Вегас» (46) — четвертый.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Вегас» 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Штястны (Так, Зыков), 37:31 — 0:1; Кутюр (Бернс, Гертл), 43:54 — 1:1; Теодор (Карлссон, Хаг), 48:05 — 1:2; Маршессо (Смит, Карлссон), 56:35 -1:3
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