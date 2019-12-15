Кудашов: С Финляндией тяжело играть в атаке, но мы выполнили свой план

Главный тренер сборной Россииподвел итоги заключительного матча домашнего этапа Евротура против Финляндии.

Российская команда добилась победы со счетом 2:0 благодаря дублю Антона Слепышева и заняла 2-е место на Кубке Первого канала.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли в таком количестве, поддерживали сборную, организаторов, которые устроили такой праздник для всех, команду — хорошо сыграли, победили.

Очень плотная, тяжелая игра. Как вы и просили, сыграли лучше в обороне, использовали свои моменты, хотя во втором периоде были еще, надо было дожимать финнов и играть уже спокойно.

Вы видели, чтобы против сборной Финляндии когда-нибудь были яркие выразительные игры? Эта команда всегда очень закрыто, системно играет в обороне, тем более на маленькой поляне.

Они не раскрываются, с ними тяжело сыграть в атаке. Вы уже видели, как чемпионат мира проходил. Этот матч не был исключением.

Мы разбираем соперников, ищем ключи к победе. Сегодня был план на игру, мы его выполнили.

Почему не играл Билялов? Привлечение в сборную — это уже знак внимания, заслуг человека, как он играет в клубе. Он в команде, он уже сделал первый шаг. Это очень важный момент.

Он осваивается, смотрит по сторонам, входит в коллектив. Дальше уже развивается игрок. Это сигнал для него, что его заметили, что он с нами», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Победителем Кубка Первого канала стала сборная Швеции, набравшая 6 очков. В активе российской команды — 5 баллов.

Следующий этап Евротура пройдет в Швеции с 6 по 9 февраля 2020 года. 0