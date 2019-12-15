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    Кудашов: С Финляндией тяжело играть в атаке, но мы выполнили свой план

    Хоккей Сборная России Сборная Финляндии Кубок Первого канала Евротур
    Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги заключительного матча домашнего этапа Евротура против Финляндии.

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    Российская команда добилась победы со счетом 2:0 благодаря дублю Антона Слепышева и заняла 2-е место на Кубке Первого канала.

    «Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли в таком количестве, поддерживали сборную, организаторов, которые устроили такой праздник для всех, команду — хорошо сыграли, победили.

    Очень плотная, тяжелая игра. Как вы и просили, сыграли лучше в обороне, использовали свои моменты, хотя во втором периоде были еще, надо было дожимать финнов и играть уже спокойно.

    Вы видели, чтобы против сборной Финляндии когда-нибудь были яркие выразительные игры? Эта команда всегда очень закрыто, системно играет в обороне, тем более на маленькой поляне.

    Они не раскрываются, с ними тяжело сыграть в атаке. Вы уже видели, как чемпионат мира проходил. Этот матч не был исключением.

    Мы разбираем соперников, ищем ключи к победе. Сегодня был план на игру, мы его выполнили.

    Почему не играл Билялов? Привлечение в сборную — это уже знак внимания, заслуг человека, как он играет в клубе. Он в команде, он уже сделал первый шаг. Это очень важный момент.

    Он осваивается, смотрит по сторонам, входит в коллектив. Дальше уже развивается игрок. Это сигнал для него, что его заметили, что он с нами», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

    Победителем Кубка Первого канала стала сборная Швеции, набравшая 6 очков. В активе российской команды — 5 баллов.

    Следующий этап Евротура пройдет в Швеции с 6 по 9 февраля 2020 года. 0

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