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    Кудашов: Мы сами позволили чехам вернуться в игру

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Кубок Первого канала Евротур
    Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвел итоги матча Кубка Первого канала с Чехией (4:3 Б).

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    «Переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя 2:0, не использовали свои моменты — надо было увеличивать преимущество. Дали чехам вернуться, поэтому игра сложная получилась.

    Мы неправильно сыграли в начале второго периода, не выполнили то, о чем договаривались. Чехи сильны контратаками, а мы позволили им забить первый гол.

    У нас было достаточно выходов "два в один". Очень академично играли, разыгрывали до пустых ворот, хотя надо было играть проще — забросить с одной передачи.

    Ошибки в обороне напрямую приводили к пропущенным голам. Наши защитники не успевали за чехами, системность была немного неправильной.

    К третьему периоду стали играть увереннее и неслучайно сравняли счет. Какое звено лучше играет и больше создает, то и чаще появляется. Мы стараемся распределить время примерно поровну, потому что нужно сэкономить силы на игры, которые часто идут.

    Не пожалели, что не выпустили питерского Ткачева в овертайме. Там была минута, надо было играть. Мы решили выпустить сыгранных армейцев», — заявил Кудашов в интервью «Спорт-Экспресс». 0

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