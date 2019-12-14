Кудашов: Мы сами позволили чехам вернуться в игру

Главный тренер сборной Россииподвел итоги матча Кубка Первого канала с Чехией (4:3 Б).

«Переломный момент был во втором периоде, когда пропустили контратаку, ведя 2:0, не использовали свои моменты — надо было увеличивать преимущество. Дали чехам вернуться, поэтому игра сложная получилась.

Мы неправильно сыграли в начале второго периода, не выполнили то, о чем договаривались. Чехи сильны контратаками, а мы позволили им забить первый гол.

У нас было достаточно выходов "два в один". Очень академично играли, разыгрывали до пустых ворот, хотя надо было играть проще — забросить с одной передачи.

Ошибки в обороне напрямую приводили к пропущенным голам. Наши защитники не успевали за чехами, системность была немного неправильной.

К третьему периоду стали играть увереннее и неслучайно сравняли счет. Какое звено лучше играет и больше создает, то и чаще появляется. Мы стараемся распределить время примерно поровну, потому что нужно сэкономить силы на игры, которые часто идут.

Не пожалели, что не выпустили питерского Ткачева в овертайме. Там была минута, надо было играть. Мы решили выпустить сыгранных армейцев», — заявил Кудашов в интервью «Спорт-Экспресс». 0