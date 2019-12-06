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    НХЛ. «Рейнджерс» победил «Коламбус», «Каролина» обыграла «Сан-Хосе»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря

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    «Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

    «Коламбус» дома проиграл «Рейнджерс» со счетом 2:3 (1:1, 0:2, 1:0). Автором победной шайбы стал российский нападающий Артемий Панарин. «Блю Джекетс» потерпели третье поражение подряд, «Рейнджерс» выиграли пятую встречу из семи последних.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Аткинсон — 5 (Фолиньо), 12:43 — 1:0. Лемье — 5 (Зибанежад, Какко), 19:52 — 1:1. Труба — 4 (бол., Фокс, Стром), 25:46 — 1:2. Панарин — 13 (Дианджело, Хауден), 35:32 — 1:3. Джонс — 4 (Кукан), 43:33 — 2:3Вратари: Корписало (58:24 — 58:26, 58:43) — ГеоргиевШтраф: 4-10Броски: 47 (18+11+18) — 19 (6+11+2)

    «Коламбус» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3

    «Тампа-Бэй» — «Миннесота» 4:5

    «Тампа-Бэй» на своем льду проиграла «Миннесоте» со счетом 4:5 (2:3, 1:1, 1:1). В составе победителей три (1+2) очка набрал Матс Цуккарелло. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забил один из голов своей команды, форвард Никита Кучеров отдал голевую передачу. Вратарь Андрей Василевский пропустил пять шайб с 21 броска и также отметился ассистом.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Миннесота» — 4:5 (2:3, 1:1, 1:1)
    Голы: Чернак — 2 (Пойнт, Василевский), 1:52 — 1:0. Эрикссон Эк — 2 (Гринуэй, Сутер), 9:33 — 1:1. Зукер — 11 (Стаал, Цуккарелло), 10:46 — 1:2. Соуси — 3 (Цуккарелло, Бродин), 11:14 — 1:3. Сергачев — 4 (Шаттенкирк, Пакетт), 15:57 — 2:3. Хедман — 6 (бол., Кучеров, Киллорн), 38:47 — 3:3. Раск — 3 (Фиала, Соуси), 39:23 — 3:4. Киллорн — 7 (Чернак), 44:00 — 4:4. Цуккарелло — 6 (Зукер, Бродин), 44:08 — 4:5Вратари: Василевский (57:53 — 58:38, 58:55) — СтэлокШтраф: 6-10Броски: 34 (13+8+13) — 21 (9+5+7)

    «Тампа-Бэй» — «Миннесота» 4:5

    «Бостон» — «Чикаго» 3:4 ОТ

    «Бостон» прервал 8-матчевую победную серию, уступив дома по итогам овертайма «Чикаго» со счетом 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1). Автором победной шайбы стал Джонатан Тэйвз.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)
    Голы: Карпентер — 1 (мен., Мерфи), 18:14 — 0:1. Стром — 6 (бол., Густафссон, Кейн), 18:51 — 0:2. Дебринкэт — 6 (Стром, Де Хаан), 40:17 — 0:3. Нордстрем — 3 (Бэкес, Макэвой), 41:49 — 1:3. Вагнер — 2 (мен., Керали, Гржельчик), 55:01 — 2:3. Краг — 4 (Дебраск), 57:27 — 3:3. Тэйвз — 5 (Мерфи), 60:54 — 3:4Вратари: Раск — ЛенерШтраф: 11-13Броски: 40 (12+10+18+0) — 31 (8+12+10+1)

    «Бостон» — «Чикаго» 3:4 ОТ

    «Филадельфия» — «Аризона» 1:3

    «Филадельфия» прервала свою 5-матчевую победную серию, проиграв дома «Аризоне» со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Аризона» — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
    Голы: Кессел — 5 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 2:25 — 0:1. Гарлэнд — 11 (Дворак, Чикран), 52:57 — 0:2. Нисканен — 3 (Кутюрье, Ворачек), 55:17 — 1:2. Кессел — 6 (бол., п.в., Седерберг, Келлер), 58:58 — 1:3Вратари: Эллиотт (55:07 — 55:17, 58:17 — 58:58, 59:00) — КюмперШтраф: 8-6Броски: 29 (5+13+11) — 18 (5+4+9)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вегас» 3:2 ОТ

    «Айлендерс» дома в овертайме обыграл «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Райан Пулок. «Островитяне» добыли третью победу в четырех последних матчах, «Голден Найтс» проиграли впервые за пять встреч.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Вегас» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Клаттербак — 3, 24:26 — 1:0. Так — 5 (Гласс, Меррилл), 35:27 — 1:1. Нельсон — 9 (Бовилье, Мэйфилд), 43:56 — 2:1. Маршессо — 9 (Хэйг, Смит), 55:28 — 2:2. Пулок — 4 (бол., Ли, Бэйли), 63:20 — 3:2Вратари: Варламов — СуббанШтраф: 2-4Броски: 31 (13+12+4+2) — 33 (8+13+11+1)

    «Монреаль» — «Колорадо» 2:3

    «Колорадо» продлил свою победную серию до пяти матчей, переиграв на выезде «Монреаль» со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Российские игроки «Колорадо» Никита Задоров и Валерий Ничушкин не набрали очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Колорадо» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Грэйвс — 4 (Колверт, Макар), 6:13 — 0:1. Ландескуг — 4 (Рантанен), 12:57 — 0:2. Колверт — 5 (мен., Комфер), 28:06 — 0:3. Галлахер — 12 (Дано), 37:42 — 1:3. Казинс — 3 (бол., Доми), 41:23 — 2:3Вратари: Примо (57:55) — ФранцоузШтраф: 6-6Броски: 40 (15+8+17) — 35 (14+14+7)

    «Каролина» — «Сан-Хосе» 3:2 Б

    «Каролина» по буллитам обыграла «Сан-Хосе» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0). Главным героем встречи стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Он забил гол и отдал результативную передачу в основное время, а также реализовал единственный и победный буллит в послематчевой серии.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Свечников — 12 (Фегеле, Стаал), 0:50 — 1:0. Серенсен — 5 (Торнтон, Лабанк), 7:16 — 1:1. Гардинер — 2 (Фегеле, Свечников), 30:12 — 2:1. Кутюр — 9 (Э. Карлссон, Диллон), 39:42 — 2:2Победный буллит: СвечниковВратари: Мразек — ДеллШтраф: 6-8Броски: 29 (9+9+5+6) — 30 (9+9+10+2)

    «Даллас» — «Виннипег» 3:2 ОТ

    «Даллас» вырвал победу в овертайме у «Виннипега» в домашнем матче — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). Победную шайбу в овертайме забросил Джо Павелски. Один из голов «звезд» в основное время забил Денис Гурьянов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Бенн — 6 (бол., Хейсканен, Сегин), 18:27 — 1:0. Гурьянов — 5 (Перри, Дикинсон), 29:25 — 2:0. Уилер — 7 (Элерс, Пулман), 41:38 — 2:1. Шайфли — 11 (Лайне, Коннор), 59:15 — 2:2. Павелски — 6 (бол., Сегин, Хейсканен), 62:02 — 3:2Вратари: Бишоп — Хеллебайк (58:02 — 59:15)Штраф: 8-12Броски: 39 (14+16+3+6) — 38 (8+15+13+2)

    «Калгари» — «Баффало» 4:3

    «Калгари» дома одолел «Баффало» со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). В составе победителей отличились Джонни Годро, Тобиас Ридер, Шон Монахан и Милан Лучич. У проигравших голы забили Сэм Райнхарт, Джейк Маккейб и Джек Айкел.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Баффало» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)
    Голы: Райнхарт — 10 (Ристолайнен, Улофссон), 3:29 — 0:1. Годро — 6 (бол., Монахэн, Ткачак), 16:42 — 1:1. Ридер — 2 (мен., Райан), 31:18 — 2:1. Монахэн — 7 (Баклунд, Андерссон), 35:02 — 3:1. Лучич — 1 (Райан, Дюбе), 43:58 — 4:1. Маккейб — 2 (Улофссон), 57:16 — 4:2. Айкел — 18 (бол., Монтур, М. Юханссон), 59:12 — 4:3Вратари: Риттих — Улльмарк (57:36 — 59:12, 59:18)Штраф: 16-4Броски: 29 (9+11+9) — 29 (10+11+8)
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