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    «Ак Барс» одержал пятую побежу подряд

    Хоккей КХЛ Ак Барс Барыс Прогнозы на КХЛ
    В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане «Ак Барс».

    «Ак Барс» продолжает побеждать
    «Ак Барс» продолжает побеждать

    Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.

    В составе хозяев по дублю оформили Станислав Галиев и Артем Галимов.

    Казанцы с 47 очками возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Они одержали пятую победу кряду. «Барыс» (35) — четвертый.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
    Голы: Галиев — 7 (Тихонов, Кара), 3:23 — 0:1. Ар. Галимов — 5 (Дыняк), 6:44 — 0:2. Дыняк — 1 (бол., Яруллин, Рукавишников), 8:43 — 0:3. Ар. Галимов — 6 (бол.), 43:45 — 0:4. Охтамаа — 1 (бол., Дитц), 46:22 — 1:4. Галиев — 8 (Дыняк), 54:29 — 1:5Вратари: Паскуале (Карлссон, 8:43) — РейдеборнШтраф: 10 — 10Броски: 27 (6+14+7) — 32 (14+10+8)
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