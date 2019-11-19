«Йокерит» на выезде обыграл «Трактор»

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Вели-Матти Савинайнен, еще по разу отличились Петри Контиола, Ахти Оксанен и Йессе Йоэнсуу.
За хозяев шайбы забросили Ник Бэйлен и Томаш Гика.
Благодаря этой победе «Йокерит» поднялся на седьмое место в Западной конференции.
Для «Трактора» это поражение стало пятым кряду в «регулярке». Команда из Челябинска идет на последнем месте на Востоке.
Для «Трактора» это пятое поражение подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Голы: Контиола — 4 (Савинайнен), 3:58 — 0:1. Оксанен — 4 (Анттила), 5:35 — 0:2. Савинайнен — 3 (Контиола, Халме), 21:41 — 0:3. Бэйлен — 1 (Седлак), 27:05 — 1:3. Савинайнен — 4 (бол., О`Нилл, Контиола), 33:13 — 1:4. Йоэнсуу — 7 (Хаапала, Эронен), 38:19 — 1:5. Гика — 6 (Щербак, Карпухин), 58:22 — 2:5Вратари: Демченко (Федотов, 38:19) — КалниньшБроски: 21 (8+6+7) — 24 (8+11+5)Штраф: 6 — 2