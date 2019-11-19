«Йокерит» на выезде обыграл «Трактор»

Финскийв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл челябинскийсо счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Вели-Матти Савинайнен, еще по разу отличились Петри Контиола, Ахти Оксанен и Йессе Йоэнсуу.

За хозяев шайбы забросили Ник Бэйлен и Томаш Гика.

Благодаря этой победе «Йокерит» поднялся на седьмое место в Западной конференции.

Для «Трактора» это поражение стало пятым кряду в «регулярке». Команда из Челябинска идет на последнем месте на Востоке.

Для «Трактора» это пятое поражение подряд.