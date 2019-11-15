НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Колорадо», «Флорида» уступила «Виннипег»

«Баффало» — «Каролина» 4:5 ОТ

«Баффало» дома проиграл «Каролине». Счет в поединке составил 4:5 в пользу гостей с учетом овертайма (2:1, 1:1, 2:1, 0:1).

В составе хозяев по шайбе забросили Хенри Йокихарью, Кертис Лазар, Юхан Ларсон и Джефф Скиннер. У «Харрикейнз» забивали Дуги Хэмилтон, Себастьян Ахо, Андрей Свечников, Джордан Стаал и Теуво Терявяйнен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало Сэйбрз» — «Каролина Харрикейнз» Голы: Скиннер Дж. — 8 ( Шири К. — 2, Родригес Э. — 2), 04:26 — 1:0. Стаал Джор. — 3 ( Песке Б. — 5, Эдмундсон Дж. — 3), 12:07 — 1:1. Ахо С. — 9 (бол.) ( Терявяйнен Т. — 12, Свечников А. — 12), 17:17 — 1:2. Терявяйнен Т. — 5 ( Ахо С. — 6, Свечников А. — 13), 20:49 — 1:3. Лазар К. — 1, 35:04 — 2:3. Йокихарью Х. — 2, 53:35 — 3:3. Свечников А. — 8 (бол.) ( Терявяйнен Т. — 13, Хэмилтон Д. — 12), 56:06 — 3:4. Ларссон Ю. — 2 ( Скиннер Дж. — 4, Улофссон В. — 6), 59:19 — 4:4. Хэмилтон Д. — 9 ( Нечас М. — 9), 62:28 — 4:5Вратари: Картер Хаттон (61:24) — Петр Мразек (62:28)Штраф: 6-4Броски: 33 (9+10+14) — 29 (10+7+9)

«Баффало» — «Каролина» 4:5 ОТ

«Флорида» — «Виннипег» 3:4

«Флорида» дома уступила «Виннипег» со счетом 3:4 (0:0, 1:1, 2:3).

У «Пантерз» забивали Александр Барков и Винс Трочек. Второй отметился «дублем». У «Джетс» результативными действиями отметились Николай Элерс, Марк Шайфли, Адам Лаури и Джош Моррисси.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» Голы: Моррисси Дж. — 2 ( Шайфли М. — 11, Лайне П. — 12), 23:45 — 0 : 1. Барков А. — 6 (бол.) ( Хоффман М. — 6, Яндл К. — 12), 35:08 — 1 : 1. Элерс Н. — 8 ( Лайне П. — 13, Шайфли М. — 12), 44:28 — 1 : 2. Трочек В. — 2 ( Бойл Б. — 3, Коннолли Б. — 6), 47:13 — 2 : 2. Шайфли М. — 8 ( Лайне П. — 14, Коннор К. — 8), 54:52 — 2 : 3. Лаури А. — 2 ( Копп Э. — 4, Пулман Т. — 4), 57:02 — 2 : 4. Трочек В. — 3 ( Хоффман М. — 7, Яндл К. — 13), 58:26 — 3 : 4Вратари: Сергей Бобровский (57:26) — Лоран Броссуа (60:00)Штраф: 0-3Броски: 37 (10+15+12) — 30 (4+17+9)

«Виннипег» — «Флорида» 3:4

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 9:3

«Рейнджерс» крупно уступил в гостях «Тампа-Бэй» со счетом 9:3 (4:1, 4:0, 1:2).

У хозяев шайбы забросили Кевин Шаттенкирк, Люк Шенн, Ондржей Палат, Стивен Стэмкос, Никита Кучеров, Патрик Марун, Янни Гурд и Алекс Киллорн (2). У гостей «дубль» сделал Филип Хитил и один раз отметился Крис Крайдер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» Голы: Шенн Л. — 1 ( Кучеров Н. — 9, Пойнт Б. — 8), 02:39 — 1 : 0. Киллорн А. — 4 (бол.) ( Кучеров Н. — 10, Стэмкос С. — 11), 05:41 — 2 : 0. Кучеров Н. — 6 (бол.) ( Хедман В. — 9, Киллорн А. — 6), 06:20 — 3 : 0. Палат О. — 6 ( Макдона Р. — 5), 06:42 — 4 : 0. Крайдер К. — 5 ( Панарин А. — 12, Линдгрен Р. — 2), 14:33 — 4 : 1. Стэмкос С. — 6 (бол.) ( Хедман В. — 10, Кучеров Н. — 11), 27:07 — 5 : 1. Марун П. — 4 ( Шаттенкирк К. — 10, Гурд Я. — 5), 30:19 — 6 : 1. Шаттенкирк К. — 5 ( Гурд Я. — 6, Пакетт С. — 4), 34:17 — 7 : 1. Киллорн А. — 5 (бол.) ( Стэмкос С. — 12, Хедман В. — 11), 39:01 — 8 : 1. Хитил Ф. — 5 (мен.) ( Гаек Л. — 3, Панарин А. — 13), 42:22 — 8 : 2. Гурд Я. — 5 (бол.) ( Джонсон Т. — 6, Сергачев М. — 9), 52:24 — 9 : 2. Хитил Ф. — 6 ( Бучневич П. — 13), 55:28 — 9 : 3Вратари: Андрей Василевский (60:00) — Александр Георгиев (26:42), Хенрик Лундквист (33:18)Штраф: 9-14Броски: 45 (16+12+17) — 23 (5+8+10)

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 9:3

«Миннесота» — «Аризона» 3:2

«Миннесота» вырвала в последнем периоде победу у «Аризоны» (1:0, 0:1 2:1).

У «Уайлд» забивали Джордан Гринуэй, Зак Паризе и Кевин Фиала. Конор Гарлэнд и Лоусон Круз отметились шайбами у «Койотс».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Аризона» Голы: Фиала К. — 4 ( Паризе З. — 3), 14:39 — 1 : 0. Гарлэнд К. — 9 ( Шмолц Н. — 12), 25:04 — 1 : 1. Паризе З. — 5 (бол.) ( Койву М. — 6, Зукер Д. — 7), 45:39 — 2 : 1. Круз Л. — 3 ( Кессел Ф. — 8, Экман-Ларссон О. — 7), 47:32 — 2 : 2. Гринуэй Дж. — 1 ( Бродин Ю. — 4, Эрикссон Эк Ю. — 5), 52:11 — 3 : 2Вратари: Деван Дубник (60:00) — Антти Раанта (57:51)Штраф: 3-3Броски: 34 (20+9+5) — 29 (8+8+13)

«Миннесота» — «Аризона» 3:2

«Эдмонтон» — «Колорадо» 6:2

Со счетом 6:2 «Эдмонтон» «устранил» конкурента «Колорадо» (4:1, 2:1, 0:0).

Коннор Макдэвид (3), Райан Ньюджент-Хопкинс (2) и Зак Кассиан забивали у «Эдмонтона», а Андре Бураковски (2) забил у «Колорадо».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Колорадо» Голы: Бураковски А. — 6 ( Кадри Н. — 8), 01:20 — 0 : 1. Ньюджент-Хопкинс Р. — 4 ( Макдэвид К. — 21, Драйзайтль Л. — 22), 06:16 — 1 : 1. Макдэвид К. — 12 (бол.) ( Клефбом О. — 11, Нил Дж. — 3), 12:14 — 2 : 1. Кассиан З. — 7 ( Драйзайтль Л. — 23, Макдэвид К. — 22, 12:42 — 3 : 1. Макдэвид К. — 13 (бол.) ( Драйзайтль Л. — 24, Клефбом О. — 12), 15:51 — 4 : 1. Макдэвид К. — 14 (бол.) ( Клефбом О. — 13, Драйзайтль Л. — 25), 28:32 — 5 : 1. Бураковски А. — 7 ( Джонсон Э. — 3), 36:36 — 5 : 2. Ньюджент-Хопкинс Р. — 5 (бол.) ( Макдэвид К. — 23, Драйзайтль Л. — 26), 38:15 — 6 : 2Вратари: Майк Смит (60:00) — Адам Вернер (28:32), Антуан Бибо (31:28)Штраф: 6-7Броски: 28 (10+13+5) — 33 (11+14+8)

«Эдмонтон» — «Колорадо» 6:2

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:5

«Сан-Хосе» благодаря удачной игре в третьем периоде добыл победу в выездном матче с «Анахаймом» (1:1, 1:1, 1:3).

Макс Джонс, Рикард Ракелль и Якоб Сильверберг отметились со стороны «Анахайма». У «Сан-Хосе» «дубль» сделал Томаш Хертл, по шайбе принесли Логан Кутюри Эвандер Кейн.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Сан-Хосе» Голы: Ракелль Р. — 6 ( Сильверберг Я. — 8), 01:09 — 1 : 0. Хертл Т. — 9 ( Гудроу Б. — 5, Майер Т. — 7), 06:44 — 1 : 1. Сильверберг Я. — 9 (бол.) ( Хенрик А. — 6, Ракелль Р. — 7), 33:00 — 2 : 1. Хертл Т. — 10 ( Майер Т. — 8, Бернс Б. — 14), 38:28 — 2 : 2. Бернс Б. — 5 (бол.) ( Кейн Э. — 6, Карлссон Э. — 14), 48:05 — 2 : 3. Кейн Э. — 12 (мен.) ( Кутюр Л. — 15), 50:32 — 2 : 4. Джонс М. — 2 ( Рауни К. — 2, Стил С. — 8), 55:50 — 3 : 4. Кутюр Л. — 3, 59:21 — 3 : 5Вратари: Джон Гибсон (59:02) — Мартин Джонс (60:00)Штраф: 4-5Броски: 32 (10+11+11) — 35 (11+9+15)

«Анахайм» — «Сан-Хосе» 3:5

«Ванкувер» — «Даллас» 2:4

«Ванкувер» дома проиграл «Далласу» со счетом 2:4. Соперник оказался сильнее в первом и третьем периодах (0:1, 2:2, 0:1).

Трой Стэчер и Джейк Виртанен сделали по результативному броску за «Кэнакс», а Тайлер Сегин, Александр Радулов, Блэйк Комо и Джастин Даулинг отметились голами в составе «Старз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Даллас» Голы: Даулинг Дж. — 2 ( Сегин Т. — 9, Бенн Джей. — 6), 03:45 — 0 : 1. Комо Б. — 1 ( Факса Р. — 4, Хейсканен М. — 7), 24:03 — 0 : 2. Виртанен Дж. — 6 ( Пирсон Т. — 6, Хорват Бо — 9), 25:21 — 1 : 2. Стэчер Т. — 2 ( Бенн Джор. — 3, Петтерссон Э. — 16), 31:30 — 2 : 2. Сегин Т. — 4 ( Хейсканен М. — 8, Павелски Джо — 6), 38:29 — 2 : 3. Радулов А. — 6 ( Павелски Джо — 7), 57:24 — 2 : 4Вратари: Якоб Маркстрем (58:09) — Антон Худобин (60:00)Штраф: 3-4Броски: 34 (8+12+14) — 29 (10+10+9)

«Ванкувер» — «Даллас» 2:4

«Лос-Анджелес» — «Детройт» 3:2 ОТ

«Лос-Анджелес» сумел выиграть у «Детройта» благодаря дополнительному периоду (1:1, 0:1, 1:1, 1:0).

Три шайбы за «Лос-Анджелес забили Алекс Иафалло, Анже Копитар и Адриан Кемпе. У "Детройта" "дублем" отличился Тайлер Бертуцци.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Детройт» Голы: Копитар А. — 7 ( Иафалло А. — 5, Уокер Ш. — 5), 05:47 — 1 : 0. Бертуцци Т. — 7 ( Манта Э. — 9), 24:36- 1 : 1. Бертуцци Т. — 8 ( Ларкин Д. — 10, Манта Э. — 10), 42:58 — 1 : 2. Кемпе А. — 2 ( Рой М. — 2, Копитар А. — 13), 58:12 — 2 : 2. Иафалло А. — 4 ( Даути Д. — 7, Копитар А. — 14), 60:23 — 3 : 2Вратари: Джонатан Куик (60:10) — Джонатан Бернье (60:23)Штраф: 1-3Броски: 31 (11+13+6+1) — 21 (5+7+9+0)