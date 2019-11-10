НХЛ. Шайбы Кузнецова, Свечникова и Наместникова, два очка Малкина

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Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:3

Во втором вынесенном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» снова обыграла «Баффало» в Стокгольме.

В этот раз встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Лайтнинг».

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился в этом матче голевой передачей. Главным действующим лицом в составе «Лайтнинг» стал нападающий Патрик Марун, который сделал дубль.

В составе «Баффало» две шайбы забросил центрфорвард Джек Айкел.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Баффало» — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Голы: Райнхарт — 8 (М. Юханссон, Монтур), 9:30 — 0:1. Марун — 2 (бол., Гурд, Шаттенкирк), 17:02 — 1:1. Хедман — 3 (бол., Стэмкос, Кучеров), 21:58 — 2:1. Марун — 3 (Пакетт, Шаттенкирк), 39:57 — 3:1. Улофссон — 7 (Айкел, Райнхарт), 44:14 — 3:2. Гурд — 4 (Пакетт), 49:48 — 4:2. Жозеф — 4 (Киллорн, Чирелли), 50:55 — 5:2. Айкел — 8 (бол., Ристолайнен, Далин), 59:22 — 5:3Вратари: Макэлхинни — Хаттон (56:57)Штраф: 16 — 8Броски: 40 (12+18+10) — 43 (17+13+13)

«Айлендерс» — «Флорида» — 2:1

Два очка, гол и результативную передачу, на свой счет записал нападающий «Островитян» Мэтью Барзал. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Флорида» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Барзал — 7 (Нельсон, Брассар), 5:40 — 1:0. Барков — 4 (бол., Юбердо, Яндл), 46:12 — 1:1. Мэйфилд — 2 (Тэйвз, Барзал), 46:50 — 2:1Вратари: Грайсс — Бобровский (58:53)Штраф: 8 — 6Броски: 36 (7+19+10) — 38 (14+8+16)

«Вашингтон» — «Вегас» — 5:2

Дубль оформил Никлас Бэкстрем. 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов. На его счету 5 бросков в створ за 19.08 на льду. У Александра Овечкина показатель полезности «+1» и 6 бросков за 21.21 (9.04 — в большинстве).

На счету Дмитрия Орлова результативная передача, «+2», 2 броска, 2 силовых приема и блокшот за 19.20. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Вегас» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) Голы: Кузнецов — 6 (Орлов, Врана), 0:58 — 1:0. Уилсон — 8 (Врана), 5:53 — 2:0. Пачоретти — 5, 8:57 — 2:1. Зигенталер — 1 (Бойд), 35:32 — 3:1. Смит — 10 (бол., Маршессо, Икин), 37:27 — 3:2. Бэкстрем — 3 (бол., Карлсон, Кузнецов), 51:30 — 4:2. Бэкстрем — 4 (п.в., Оши, Карлсон), 59:14 — 5:2Вратари: Холтби — Флери (57:46 — 59:14)Штраф: 10 — 14Броски: 34 (11+8+15) — 32 (7+13+12)

«Оттава» — «Каролина» — 4:1

На счету форварда «сенаторов» Владислава Наместникова гол, 5 минут штрафа за драку, бросок в створ, 3 силовых приема и блокшот за 15.41 на льду. У Никиты Зайцева 3 броска, 3 силовых приема и 3 блокшота за 21.34. Артем Анисимов не играл.

На счету Андрея Свечникова гол, 5 бросков, 2 силовых приема и блокшот за 15.54.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Каролина» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Голы: Хлапик — 1 (Давидссон, Бодин), 9:34 — 1:0. Наместников — 6 (Эннис, Уайт), 16:47 — 2:0. Пажо — 8 (Пол), 16:51 — 3:0. Свечников — 7 (бол., Хэмилтон, Терявяйнен), 30:58 — 3:1. Ткачак — 5 (Дюклер, Хэйнси), 55:53 — 4:1Вратари: Нильссон (58:19 — 58:26) — РаймерШтраф: 13 — 13Броски: 30 (14+7+9) — 39 (15+11+13)

«Питтсбург» — «Чикаго» — 3:2 Б

Самым результативным игроком встречи стал форвард «пингвинов» Евгений Малкин, сделавший 2 результативные передачи. Также на его счету нереализованный буллит, показатель полезности «+1» и 4 броска в створ за 18.08 на льду.

Малкин — вторая звезда встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Чикаго» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Кубалик — 4 (Саад, Куккук), 27:09 — 0:1. Кейн — 6 (Де Хаан), 28:47 — 0:2. Гюнтцель — 8 (Малкин, Маккэн), 36:04 — 1:2. Раст — 5 (Марино, Малкин), 50:57 — 2:2Победный буллит: МаккэнВратари: Мюррей — КроуфордШтраф: 4 — 6Броски: 31 (7+12+7+5) — 31 (8+13+8+2)

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 3:2

Дубль оформил защитник хозяев Ши Уэбер. На счету российского форварда «королей» Ильи Ковальчука 3 броска в створ, силовой прием и блокшот за 14.14 на льду. Он играл в четвертом звене. Николай Прохоркин остался вне заявки.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) Голы: Уэбер — 4 (бол., Доми, Друэн), 10:13 — 1:0. Томпсон — 1 (Лехконен, Татар), 10:28 — 2:0. Уэбер — 5 (бол., Друэн, Казинс), 16:48 — 3:0. Копитар — 5 (бол., Иафалло, Лизотт), 22:41 — 3:1. Лизотт — 1 (Вагнер, Грундстрем), 53:04 — 3:2Вратари: Прайс — Куик (58:34)Штраф: 6 — 12Броски: 37 (17+8+12) — 33 (11+10+12)

«Торонто» — «Филадельфия» — 2:3 Б

По 2 очка в составе канадской команды набрали Вильям Нюландер (1+1) и Остон Мэттьюс (0+2). На счету Ильи Михеева бросок в створ, 2 минуты штрафа (удаление реализовано) за 15.18 на льду.

У Ивана Проворова показатель полезности «-2» и бросок за 24.39.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Филадельфия» — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Майерс — 2 (ван Римсдайк, Фэраби), 8:08 — 0:1. Линдблум — 8 (бол., Конекны, Гостисбеер), 18:28 — 0:2. Дермотт — 1 (Нюландер, Мэттьюс), 30:11 — 1:2. Нюландер — 5 (Мэттьюс, Холл), 43:58 — 2:2Победный буллит: КутюрьеВратари: Андерсен — ЭллиоттШтраф: 6 — 6Броски: 40 (10+11+11+8) — 32 (8+10+13+1)

«Колорадо» — «Коламбус» — 4:2

Дубль оформил защитник «лавин» Кэйл Макар. На счету Владислава Каменева результативная передача и 2 силовых приема за 8.05 на льду. У Валерия Ничушкина показатель полезности «+2», 3 броска, силовой прием и блокшот за 14.40.

На счету защитника «жакетов» Владислава Гаврикова «-1», силовой прием и блокшот за 17.01.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Коламбус» — 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) Голы: Бемстрем — 2 (бол., Джонс, Нюквист), 4:55 — 0:1. Жирар — 1 (бол., Каменев, Жост), 15:06 — 1:1. Веренски — 4 (Аткинсон, Фолиньо), 19:06 — 1:2. Макар — 3 (Грэйвс, Нието), 30:52 — 2:2. Макар — 4 (Жост, Кадри), 36:11 — 3:2. Кадри — 6, 57:54 — 4:2Вратари: Францоуз — Корписало (58:28)Штраф: 8 — 17Броски: 36 (13+13+10) — 41 (18+16+7)

«Калгари» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ

В составе победителей одну из шайб забросил россиянин Иван Барбашев. В составе победителей отличились Райан О'Райлли и Дэвид Перрон, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев забивали Мэттью Ткачак и Трэвис Хэмоник.

«Сент-Луис» с 27-ю очками лидирует в Западной конференции. У «Калгари» 23 очка и третье место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) Голы: Барбашев — 2 (Сундквист, Макичерн), 3:17 — 0:1. О`Райлли — 5 (бол., Перрон, Пьетранджело), 33:06 — 0:2. Ткачак — 10 (Манджапане, Баклунд), 50:59 — 1:2. Хэмоник — 1 (Джиордано), 56:04 — 2:2. Перрон — 8 (бол., О`Райлли, Пьетранджело), 62:46 — 2:3Вратари: Риттих — БиннингтонШтраф: 10 — 6Броски: 29 (10+10+7+2) — 28 (12+10+4+2)

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 2:1 Б

У хозяев голом отметился Томаш Хертл, у гостей — Филип Форсберг. Решающий буллит в активе Тимо Майера.

«Сан-Хосе» набрал 15 очков и занимает 12-е место на Западе. У «Нэшвилла» 21 очко и пятая позиция.