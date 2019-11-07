Чехия победила Швецию на Кубке Карьяла

Фрагмент матча
globallookpress.com
В составе победителей отличились форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, Ян Коварж и Михал Ржепик.
Единственную шайбу шведов забросил защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд.
Ранее сборная Финляндии победила команду России — 4:3.
В следующем матче 9 ноября чехи сыграют с финнами, шведы — с россиянами.
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Чехия — Швеция — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Яшкин — 1 (Крейчик), 24:47 — 1:0. Викстранд — 1 (Редин), 30:50 — 1:1. Коварж — 1 (бол., Нестрашил), 34:36 — 2:1. Ржепик — 1 (п.в., Нестрашил), 58:12 — 3:1Вратари: Вилл — Рейдеборн (57:40 — 58:12, 58:24)Штраф: 12 — 6Броски: 31 (7+17+7) — 22 (3+6+13)