ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕ
  • 22:46
    • «Краснодар» дома переиграл «Трабзонспор»
  • 22:26
    • Сборная России проиграла Финляндии на старте Евротура
  • 23:20
    • «Севилья» разгромила «Дюделанж», «АПОЭЛ» победил «Карабах»
  • 23:04
    • «Селтик» вырвал победу у «Лацио», «ЧФР» одолел «Ренн»
  • 22:54
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»
    Все новости спорта

    Чехия победила Швецию на Кубке Карьяла

    Хоккей Кубок Карьяла Евротур Сборная Швеции Сборная Чехии
    Сборная Чехии в матче 1-го тура Кубка Карьяла победила команду Швеции — 3:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, Ян Коварж и Михал Ржепик.

    Единственную шайбу шведов забросил защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд.

    Ранее сборная Финляндии победила команду России — 4:3.

    В следующем матче 9 ноября чехи сыграют с финнами, шведы — с россиянами.

    Хоккей. Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
    Чехия — Швеция — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Яшкин — 1 (Крейчик), 24:47 — 1:0. Викстранд — 1 (Редин), 30:50 — 1:1. Коварж — 1 (бол., Нестрашил), 34:36 — 2:1. Ржепик — 1 (п.в., Нестрашил), 58:12 — 3:1Вратари: Вилл — Рейдеборн (57:40 — 58:12, 58:24)Штраф: 12 — 6Броски: 31 (7+17+7) — 22 (3+6+13)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Детройт» — «Бостон»
  • 1.53
  • Завтра в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли ЦСКА первые баллы в Лиге Европы?
  • «Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Доставит ли «Партизан» хлопот МЮ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Боруссии» М и «Рома» устроят обмен голами
  • «Боруссия» М — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матча Футбол Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»Реакция прессы на матч «Челси» — «Аякс» 06/11/2019 в 16:360
  • 15:56
    • Сенников: Если Миранчук продолжит так играть, на него обратят внимание топ-клубы
  • 15:22
    • InStat внес Алексея Миранчука в топ-3 лучших игроков 4 тура ЛЧ
  • 15:10
    • Джорджевичу сделали операцию на колене
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Четыре очка Панарина и Бучневича, шестая подряд победа «Сент-Луиса»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября Вчера в 07:510
  • Экспресс дня

  • «Ахмат» продлит беспроигрышную серию?
  • 3.35
    •
  • 23:50
    • «Ференцварош» и ЦСКА счет до перерыва не открыли
  • 23:30
    • Чехия победила Швецию на Кубке Карьяла
  • 22:33
    • «Химки» обыграли «Зенит» в Евролиге
    «Зенит» — «Лейпциг» Футбол Несостоявшийся реванш. «Лейпциг» показал «Зениту» разницу в классеРеакция спортивных СМИ на домашнее поражение «Зенита» в Лиге чемпионов 06/11/2019 в 02:310
  • 14:47
    • Кевин Фолланд: Нам хотелось оказать давление на «Локомотив», и у нас это получилось
  • 14:17
    • Рыбус: В декабре мне предстоит операция
  • 13:24
    • Влашич: нам нужно выиграть три следующие игры в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие