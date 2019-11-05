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    НХЛ. Гол Панарина, ассист Малкина, два очка Наместникова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября

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    Малкин набрал первое очко после травмы
    Малкин набрал первое очко после травмы
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    «Детройт» — «Нэшвилл» — 1:6

    Ключевым отрезком матча стал второй период, который завершился в пользу команды Питера Лавиолетта со счетом 5:0. Дублем отметился центральный нападающий Мэтт Дюшейн.

    «Красные крылья» потерпели третье поражение кряду. В свою очередь «хищники» прервали двухматчевую серию поражений.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Нэшвилл» — 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)
    Голы: Атанасиу — 1 (Гронек, Филппула), 2:35 — 1:0. Бонино — 8 (Хэмьюс), 22:00 — 1:1. Террис — 4, 25:32 — 1:2. Сиссонс — 5 (Эллис, Ринне), 26:34 — 1:3. Дюшен — 3 (Экхольм), 27:36 — 1:4. Дюшен — 4 (бол., Форсберг, Йоси), 38:30 — 1:5. Форсберг — 6 (бол., Йоси, Джохансен), 46:52 — 1:6Вратари: Ховард (Бернье, 27:36) — РиннеШтраф: 13 — 11Броски: 24 (5+10+9) — 26 (7+15+4)

    Обзор матча

    «Эдмонтон» — «Аризона» — 2:3 ОТ

    Победную шайбу в овертайме забросил Дерек Степан.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Аризона» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Макдэвид — 7 (Драйзайтль), 1:31 — 1:0. Грабнер — 4, 3:30 — 1:1. Седерберг — 4, 28:52 — 1:2. Хас — 1 (Беннинг, Расселл), 55:19 — 2:2. Степан — 2 (Шмолц ), 62:01 — 2:3Вратари: Коскинен — КюмперШтраф: 6 — 4Броски: 28 (7+12+9+0) — 24 (8+11+3+2)

    Обзор матча

    «Рейнджерс» — «Оттава» — 2:6

    Дубль в составе победителей оформил Жан-Габриэль Пажо, также по два очка набрали россиянин Владислав Наместников (1+1) и Брэди Ткачук (1+1).

    Наместников проводил первый матч с «Рейнджерс» после обмена из стана «синерубашечников».

    У проигравших голы забили Каапо Какко и Артемий Панарин.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Оттава» — 2:6 (1:2, 1:3, 0:1)
    Голы: Какко — 3 (Фокс, Лемье), 8:47 — 1:0. Пажо — 4 (Дюклер), 14:56 — 1:1. Эннис — 3 (бол., Шабо, Наместников), 18:31 — 1:2. Хэйнси — 1 (Ткачак, Бедкер), 24:12 — 1:3. Пажо — 5, 31:43 — 1:4. Ткачак — 4, 34:56 — 1:5. Панарин — 6 (бол., Какко, Дианджело), 37:34 — 2:5. Наместников — 5 (бол., К. Браун, Пол), 45:35 — 2:6Вратари: Георгиев — НильссонШтраф: 36 — 22Броски: 34 (11+12+11) — 30 (14+10+6)

    Обзор матча

    «Бостон» — «Питтсбург» — 6:4

    После первого периода «Бостон» вёл со счётом 3:0. Однако во втором периоде гости смогли не только сравнять счет, но и вышли вперед. Заключительный период вновь остался за хозяевами, которые забросили три шайбы и одержали победу в матче.

    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, набрав первое очко после травмы.

    Таким образом, «Бостон» одержал шестую победу подряд, а «Питтсбург» потерпел второе поражение кряду.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Питтсбург» — 6:4 (2:0, 1:4, 3:0)
    Голы: Дебраск — 3, 5:24 — 1:0. Маршан — 9 (Пастрняк, Хара), 13:05 — 2:0. Пастрняк — 14 (Маршан, Карло), 24:22 — 3:0. Кахун — 3 (Маккэн, Шульц), 25:35 — 3:1. Бьюгстад — 1 (Летанг, Дюмулин), 29:56 — 3:2. Раст — 2 (Малкин, Гальченюк), 35:59 — 3:3. Марино — 1, 39:57 — 3:4. Краг — 2 (Маршан, Крейчи), 48:14 — 4:4. Маршан — 10, 58:03 — 5:4. Бержерон — 7 (п.в., Крейчи, Маршан), 59:46 — 6:4Вратари: Галак — Мюррей (Джерри, 24:22, 58:45 — 59:46)Штраф: 4 — 8Броски: 26 (10+6+10) — 44 (9+21+14)

    Обзор матча
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