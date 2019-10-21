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    НХЛ. Шайбы Овечкина и Панарина, голевые передачи Кузнецова и Орлова

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 октября

    Хоккей НХЛ Анахайм Дакс Калгари Флэймз Эдмонтон Ойлерз Виннипег Джетс Вашингтон Кэпиталз Чикаго Блэкхоукс Монреаль Канадиенс Миннесота Уайлд Нью-Йорк Рейнджерс Ванкувер Кэнакс Прогнозы на НХЛ
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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» 2:3

    «Ванкувер» в гостях одержал победу над «Рейнджерс» со счетом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1).

    В составе «Нью-Йорка» отличились нападающий Йеспер Фаст и российский форвард Артемий Панарин. У «Ванкувера» по разу забили нападающие Бо Хорват, Брок Бозер и Джей Бигл.

    «Рейнджерс» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, у «Ванкувера» 5-я позиция на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Ванкувер» — 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
    Голы: Хорват — 2 (бол., Петтерссон, Хьюз), 6:01 — 0:1. Бозер — 2 (Петтерссон), 13:34 — 0:2. Бигл — 1 (мен., Танев), 16:53 — 0:3. Фаст — 2 (Труба, Стром), 34:58 — 1:3. Панарин — 4 (Фаст, Зибанежад), 45:31 — 2:3Вратари: Лундквист (58:12) — МаркстремШтраф: 6-6Броски: 40 (13+10+17) — 43 (20+17+6)

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер» 2:3

    «Миннесота» — «Монреаль» 4:3

    «Миннесота» обыграла «Монреаль» в домашнем матче со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1).

    В составе победителей отличились Джейсон Закер, Маркус Фолиньо, Бред Хант и Зак Паризе. У канадского клуба Филлип Дано оформил дубль, еще один гол забил Томаш Татар.

    «Миннесота» одержала первую победу за последние три матча и лишь вторую в сезоне. Для «Монреаля» это первое поражение в трех последних играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Монреаль» — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)
    Голы: Зукер — 3 (бол., Койву, Сутер), 8:57 — 1:0. Татар — 3 (бол., Питри, Доми), 22:50 — 1:1. Дано — 3 (Байрон), 23:06 — 1:2. Фолиньо — 1 (Стаал, Канин), 39:45 — 2:2. Дано — 4 (Галлахер), 43:22 — 2:3. Хант — 3 (бол., Дамба, Гринуэй), 48:38 — 3:3. Паризе — 3 (Зукер, Койву), 52:54 — 4:3Вратари: Дубник — Кинкейд (58:24)Штраф: 4-10Броски: 33 (19+9+5) — 33 (7+12+14)

    «Миннесота» — «Монреаль» 4:3

    «Чикаго» — «Вашингтон» 3:5

    «Чикаго» в домашнем матче проиграл «Вашингтону» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3).

    В составе победителей отличились Ти Джей Оши, Ник Дауд, Александр Овечкин, Том Уилсон и Ларс Эллер. Для Овечкина это очко стало 10-м в сезоне. У проигравших голы забили Дрейк Каджула, Доминик Кубалик и Патрик Кейн.

    Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Защитник Дмитрий Орлов также отдал результативный пас.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Вашингтон» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
    Голы: Оши — 7 (бол., Кузнецов), 9:25 — 0:1. Каджула — 2 (Нюландер, Карпентер), 28:25 — 1:1. Дауд — 2 (мен., Хагелин), 29:53 — 1:2. Овечкин — 6 (Карлсон, Кемпны), 43:52 — 1:3. Кубалик — 2 (Саад, Кемпф), 46:05 — 2:3. Кейн — 3 (Нюландер), 49:58 — 3:3. Уилсон — 3 (Хагелин, Эллер), 51:47 — 3:4. Эллер — 3 (п.в., Орлов), 59:10 — 3:5Вратари: Кроуфорд (57:52 — 59:10, 59:16) — ХолтбиШтраф: 4-12Броски: 44 (14+15+15) — 30 (12+9+9)

    «Чикаго» — «Вашингтон» 3:5

    «Виннипег» — «Эдмонтон» 1:0 Б

    «Виннипег» в домашнем матче в серии буллитов обыграл «Эдмонтон» — 1:0Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

    Свои попытки у победителей реализовали Кайл Коннор и Патрик Лайне. Майк Смит отразил 23 броска из 23, Коннор Хеллебайк — 28 из 28.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Победный буллит: КоннорВратари: Хеллебайк — СмитШтраф: 4-8Броски: 23 (2+9+10+2) — 28 (7+8+9+4)

    «Виннипег» — «Эдмонтон» 1:0 Б

    «Анахайм» — «Калгари» 1:2

    «Анахайм» в домашнем матче проиграл «Калгари» со счетом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

    У «уток» отличился Якоб Силфверберг, за «Флэймз» забили Майкл Стоун и Микаэль Баклунд.

    «Анахайм» потерпел первое поражение за последние три матча. Для канадского клуба это третья победа в четырех последних играх.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Калгари» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Сильверберг — 5 (Линдхольм, Мэнсон), 20:12 — 1:0. Стоун — 1 (Годро, Броди), 35:32 — 1:1. Баклунд — 2 (Ткачак, Чарник), 48:57 — 1:2Вратари: Гибсон (58:54) — ТэлботШтраф: 0-6Броски: 30 (9+10+11) — 29 (11+12+6)

    «Анахайм» — «Калгари» 1:2
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