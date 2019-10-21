ЦСКА одолел «Торпедо», одержав седьмую победу подряд

Московскийв матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижегородское— 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.

За «Торпедо» шайбы забросили Пол Щехура и Георгий Мишарин.

Форвард Иван Телегин в концовке второго периода не реализовал буллит.

ЦСКА одержал седьмую подряд и 17-ю победу в сезоне. Клуб лидирует в турнирной таблице КХЛ. «Торпедо» — четвертое на Западе лиги.

В следующем матче команда Игоря Никитина сыграет с «Йокеритом», а «Торпедо» примет «Спартак».