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    ЦСКА одолел «Торпедо», одержав седьмую победу подряд

    Хоккей КХЛ ЦСКА Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл нижегородское «Торпедо» — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2).

    В составе победителей Никита Нестеров оформил дубль, еще по разу отличились Линден Вей, Иржи Секач и Константин Окулов.

    За «Торпедо» шайбы забросили Пол Щехура и Георгий Мишарин.

    Форвард Иван Телегин в концовке второго периода не реализовал буллит.

    ЦСКА одержал седьмую подряд и 17-ю победу в сезоне. Клуб лидирует в турнирной таблице КХЛ. «Торпедо» — четвертое на Западе лиги.

    В следующем матче команда Игоря Никитина сыграет с «Йокеритом», а «Торпедо» примет «Спартак».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)
    Голы: Нестеров — 3 (бол., Григоренко, Мамин), 2:59 — 1:0. Вей — 8 (Робинсон), 19:11 — 2:0. Секач — 8 (Григоренко, Вей), 29:09 — 3:0. Щехура — 3 (бол., Бочаров), 42:21 — 3:1. Мишарин — 3 (Варнаков), 45:07 — 3:2. Нестеров — 4 (Вей, Григоренко), 52:12 — 4:2. Окулов — 6 (п.в.), 59:08 — 5:2Нереализованный буллит: Телегин (ЦСКА), 39:57 (Вратарь)Вратари: Юханссон — Тихомиров (58:27 — 59:08)Броски: 41 (17+12+12) — 14 (5+1+8)Штраф: 10 — 12
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