Президент «Вегаса»: Зыков принимал запрещенный препарат четыре года

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    Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал информацию о дисквалификации на 20 матчей нападающего Валентина Зыкова.

    Валентин Зыков
    Валентин Зыков

    Напомним, что в прошлом сезоне аналогичную дисквалификацию получил другой игрок «Вегаса» — защитник Нэйт Шмидт.

    «Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова. Совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а тут всё чёрно-белое.

    Валентин принимал это вещество на протяжении четырёх лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации.

    Когда срок истечёт, посмотрим, есть ли ему место в составе», — приводит слова Макфи в «Твиттере» журналист Джесси Грэйнджер.

    Россиянин не получит зарплату за указанный период. 0

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