Президент «Вегаса»: Зыков принимал запрещенный препарат четыре года

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс»прокомментировал информацию о дисквалификации на 20 матчей нападающего

Напомним, что в прошлом сезоне аналогичную дисквалификацию получил другой игрок «Вегаса» — защитник Нэйт Шмидт.

«Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова. Совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а тут всё чёрно-белое.

Валентин принимал это вещество на протяжении четырёх лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации.

Когда срок истечёт, посмотрим, есть ли ему место в составе», — приводит слова Макфи в «Твиттере» журналист Джесси Грэйнджер.

Россиянин не получит зарплату за указанный период. 0