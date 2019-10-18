Президент «Вегаса»: Зыков принимал запрещенный препарат четыре года

Валентин Зыков
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Напомним, что в прошлом сезоне аналогичную дисквалификацию получил другой игрок «Вегаса» — защитник Нэйт Шмидт.
«Нельзя сравнить ситуации Шмидта и Зыкова. Совершенно разные обстоятельства. Одного мы энергично защищали, а тут всё чёрно-белое.
Валентин принимал это вещество на протяжении четырёх лет. Мы стали последними, кто узнал об этом. Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации.
Когда срок истечёт, посмотрим, есть ли ему место в составе», — приводит слова Макфи в «Твиттере» журналист Джесси Грэйнджер.
Россиянин не получит зарплату за указанный период. 0