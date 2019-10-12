«Аризона» вызвала Любушкина из АХЛ

вызвала защитникаиз Американской хоккейной лиги, сообщает официальный сайт «койотов».

Напомним, Любушкин был переведен в фарм-клуб «Аризоны» перед началом нового сезона регулярного чемпионата НХЛ. В АХЛ 25-летний россиянин провел два матча, в которых не отметился результативными действиями.

В сезоне-2018/19 Любушкин провел 41 матч и набрал 4 (0+4) очка. Хоккеист перешел в команду в мае 2018 года на правах свободного агента.

После трех туров нового сезона НХЛ «Аризона» одержала одну победу и потерпела два поражения. Команда проиграла «Анахайму» и «Бостону» и обыграла «Вегас». 0