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    «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Куньлунь»

    КХЛ Салават Юлаев Куньлунь Ред Стар
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал гостевую победу над «Куньлунь Ред Стар» (2:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Пашнин и Максим Майоров.

    Первый «сухой» матч в сезоне провел голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола, отразивший в этой встрече 36 бросков.

    В стартовом матче сезона «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов уступил «Кунлуню» со счетом 3:4.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Пашнин — 1 (Хартикайнен, Жарков), 7:34 — 0:1. Майоров — 1 (бол., Сошников, Бурмистров), 52:50 — 0:2Вратари: Грубец — МетсолаБроски: 36 (7+12+17) — 34 (11+8+15)Штраф: 37 — 2
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