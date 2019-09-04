«Салават Юлаев» на выезде обыграл «Куньлунь»

«Салават Юлаев»
«Салават Юлаев»
В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Михаил Пашнин и Максим Майоров.
Первый «сухой» матч в сезоне провел голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола, отразивший в этой встрече 36 бросков.
В стартовом матче сезона «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов уступил «Кунлуню» со счетом 3:4.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Пашнин — 1 (Хартикайнен, Жарков), 7:34 — 0:1. Майоров — 1 (бол., Сошников, Бурмистров), 52:50 — 0:2Вратари: Грубец — МетсолаБроски: 36 (7+12+17) — 34 (11+8+15)Штраф: 37 — 2