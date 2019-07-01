«Айлендерс» предлагает Панарину 7-летний контракт

Нападающий, который стал неограниченно свободным агентом, может продолжить карьеру в, утверждает журналист Sportsnet Эллиот Фридман.

По его информации, «островитяне» предлагают 27-летнему хоккеисту контракт на семь лет с зарплатой в 11-12 миллионов долларов в год.

Отметим, что в услугах российского хоккеиста также заинтересованы «Колорадо»​, «Флорида» и «Коламбус», за который он играл в прошлом сезоне.

В минувшем сезоне Панарин провел 79 матчей за «коламбус» в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14», в плей-офф он заработал 11 (5+6) очков в 10 встречах. 0